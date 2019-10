Joker: Warner Bros. ha stanziato un budget ridotto per scoraggiare Todd Phillips?

Non tutti alla Warner Bros. avrebbero scommesso sul successo di Joker perchè, come emerso, sarebbe stato stanziato un budget ridotto per scoraggiare Todd Phillips.

La notizia è emersa da un report di The Hollywood Reporter, secondo cui non tutti ai piani alti della major erano persuasi delle reali potenzialità del film Joker dopo la lettura dello script e dopo le conversazioni con Todd Phillips. A quanto pare i tentativi di sabotaggio di Jared Leto non sarebbero stati i soli a minare la genesi del film con protagonista Joaquin Phoenix (qui la nostra recensione e video recensione di Joker). Alcuni produttori, infatti, si sarebbero sentiti intimoriti dai temi del film e dall'impatto che avrebbero potuto avere sul giudizio di critica e pubblico, e in ultima analisi sugli incassi. A Todd Phillips sarebbe così stato offerto un budget ben al di sotto delle richieste iniziali e con il solo scopo di farlo desistere dal realizzare il film.

Lo status attuale del film, però, non dice soltanto che Phillips e Joaquin Phoenix hanno deciso di andare avanti per la propria strada, ma anche che la Warner Bros. ha dovuto ampiamente ricredersi: Joker ad oggi ha superato i 600 milioni di dollari al botteghino ed è in assoluto il film ad avere incassato di più nel mese di ottobre. In prospettiva Joker ha già incassato più di Justice League , in quanto vicino al suo record di incassi ma in molto meno tempo al cinema.