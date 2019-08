Joker: il trailer ha un collegamento con Batman v Superman?

Il nuovo trailer di Joker potrebbe avere un collegamento con il film Batman V Superman, come osserva un fan.

Sulla piattaforma Reddit, un utente ha notato che nel trailer di Joker c'è un particolare identico a Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder, ovvero il poster del film Excalibur del 1981, affisso fuori al cinema dove si era recata la famiglia Wayne, che poco dopo viene aggredita. Il trailer finale di Joker include un momento di caos proprio fuori a un cinema simile a quello, in cui è possibile individuare lo stesso poster di Excalibur.

Sarà davvero un collegamento tra i due film? Potrebbe essere qualsiasi cosa in effetti: una citazione molto sottile a Zack Snyder, che molti nella comunità cinematografica considerano meritevole nonostante sia stato trattato in maniera estremamente misera durante la creazione di Justice League. Potrebbe anche essere una scommessa esterna misteriosa da parte della Warner Bros. che ha puntato molto su questo film, per riprendere l'universo DC, che è sempre un gradino in basso rispetto al "nemico" Marvel.

Probabilmente, scopriremo se questa è solo una coincidenza solo una volta visto Joker nella sua interezza e per questo dovremo aspettare, la data di uscita del film, il 3 ottobre.

Diretto da Todd Phillips da una sceneggiatura scritta insieme a Scott Silver, Joker è interpretato da Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais e Shea Whigham.