Joker: nel trailer è "nascosto" anche un piccolo Batman!

Il primo trailer di Joker è stato pubblicato ieri e ciò che a molti non è sfuggito è che nella clip è presente anche un piccolo Batman. Meglio: nella clip, di poco più di due minuti, c'è un piccolo Bruce Wayne.

La Warner Bros. ha atteso il CinemaCon per mostrare il primo trailer ufficiale di Joker, attesissimo film con Joaquin Phoenix nei panni del Clown Principe del crimine, e la qualità del girato sembra aver già convinto quanti avevano espresso il proprio scetticismo verso un prodotto non legato al DCEU a fare marcia indietro. Soprattutto, il trailer è pieno di easter eggs e uno tra tutti sembra aver catturato l'attenzione degli spettatori: dov'è Batman? Sappiamo infatti che nel film, in uscita a ottobre 2019, sarà dato un discreto spazio alla famiglia Wayne. Un ruolo importante, per esempio, sarà quello di Thomas Wayne, il papà del futuro Batman. Interpretato da Brett Cullen, nel film sarà un candidato sindaco e una sorta di antagonista per Arthur Fleck.

Sarà presente, naturalmente, anche il giovanissimo Bruce: nel trailer è il bambino che viene avvicinato da Arthur al di là di un'inferriata e che viene forzato al sorriso. Quel bambino è Dante Pereira-Olson, il piccolo interprete scelto per la parte del futuro Uomo Pipistrello. La cosa ancora più interessante è che alle spalle del piccolo Bruce possiamo intravedere la Wayne Mansion, il che porta a pensare che Arthur Fleck si sia recato lì intenzionalmente, forse per attentare alla vita del signor Wayne.

Nulla che non avremo modo di scoprire a partire da ottobre, quando Joker farà il suo esordio anche nelle sale italiane.

Joker: primo poster italiano

Joker, uno dei film più attesi del 2019 che debutterà negli Stati Uniti il 4 ottobre, racconterà la tragica storia di Arthur Fleck, un uomo che sogna di diventare un comico e si trasforma invece in un criminale folle. La fonte di ispirazione degli sceneggiatori sembra sia stata la graphic novel The Killing Joke, in cui il protagonista è proprio un comico fallito che perde la moglie e il cui volto viene sfigurato durante una rapina finita male.