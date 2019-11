Joker: Todd Phillips ringrazia i fan per il record al boxoffice (VIDEO)

Joker: Joaquin Phoenix in fuga per le scale

Todd Phillips, regista di Joker, ha ringraziato i fan sui social dopo che il film ha segnato un nuovo record al boxoffice raggiungendo la soglia del miliardo di dollari nel mondo. Una cifra da record, considerando che il film, oltre a essere vietato ai minori negli Stati Uniti, non è in 3D e non è uscito in Cina, solitamente conditio sine qua non per raggiungere quel traguardo commerciale (l'altra eccezione notevole è Il cavaliere oscuro, a cui fu negata l'uscita su quel territorio a causa di un villain secondario di origine cinese). Il video, che potete vedere qui sotto, è stato condiviso da Phillips su Instagram e dall'account ufficiale del film su Twitter. Riprende diversi commenti lasciati sui social, prima di ringraziare tutti i fan del lungometraggio.

Con questo incasso gigantesco e per certi versi sorprendente, trattandosi di un film più "piccolo" e dal target adulto, Joker ha ora due record notevoli: è il film più visto di sempre ad essere uscito negli Stati Uniti con il divieto R, che impedisce la visione ai minori di 17 anni non accompagnati, ed è anche il cinecomic più redditizio di sempre, avendo un budget di "appena" 55-60 milioni di dollari. È anche il quarto cinecomic della DC a superare il miliardo a livello mondiale, dopo Il cavaliere oscuro, Il cavaliere oscuro - Il ritorno e Aquaman, e il settimo film uscito nel 2019 a raggiungere quel traguardo, un altro record dato che fino allo scorso anno il numero massimo era cinque.

Il 2019 potrebbe diventare il primo anno ad avere un'intera Top 10 fatta di film che hanno incassato un miliardo di dollari nel mondo: mancano infatti ancora all'appello Frozen II - Il segreto di Arendelle e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, per i quali si dà per scontato un esito simile, ed è probabile che riesca ad arrivarci anche Jumanji - The Next Level, dato il successo del capitolo precedente (962 milioni di dollari a livello globale).