Joker, Todd Phillips: "La scelta di abbandonare la commedia ha tutto a che vedere con Donald Trump"

Todd Phillips ha specificato che la sua scelta di abbandonare la commedia per dirigere un film cupo come Joker è legata al Presidente Donald Trump. Quando è stato annunciato l'ingaggio di Phillips per un progetto dark come Joker, in molti hanno storto il naso pensando alle opere precedenti del regista comico, ma lui ha stupito tutto con un risultato eccezionale.

Joker: Todd Phillips e Joaquin Phoenix con il Leone d'oro a Venezia 2019

Joker ha conquistato la critica e il pubblico, ha superato il miliardo al box office e domina le candidature agli Oscar 2020 con 11 nomination. Come spiega Todd Phillips, la sua scelta di abbandonare la commedia "ha tutto a che vedere con Donald Trump. Quando invecchi, capisci dove sta andando il mondo e pensi 'Dio, mi sono state date queste opportunità, perché non fare qualcosa che abbia un impatto? Quando c'era Obama, ho fatto tre film di Una notte da leoni, ma il mondo è cambiato drasticamente. Se Bernie Sanders vince, allora tornerò a fare commedie."

Todd Phillips prosegue: "I film tendono a essere uno specchio, un riflesso di ciò che accade nella società. e io credo che a volte, quando si guardano nello specchio, le persone non apprezzano ciò che vedono".

