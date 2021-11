Joker: stasera su Canale 5 in prima visione il film premio Oscar con Joaquin Phoenix

Stasera su Canale 5 in prima serata, e in prima visione in chiaro, va in onda Joker, il film premio Oscar con Joaquin Phoenix.

Una grande prima visione in chiaro stasera su Canale 5 in compagnia di Joaquin Phoenix: alle 21:45 arriva Joker, il film diretto nel 2019 da Todd Phillips e basato sul villain della DC Comics.

Joker: l'urlo di Joaquin Phoenix

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) vive a Gotham City, città piagata dal crimine e dalla disoccupazione, insieme a sua madre Penny. Arthur è affetto da un disordine neurologico che lo fa scoppiare a ridere nei momenti meno opportuni, ma i servizi sociali si occupano di lui fornendogli i farmaci necessari; lavora come clown alle feste e ha due colleghi, Randall e Gary. In seguito a una rapina in cui viene malmenato, Randall gli presta una pistola per proteggersi. La vita di Arthur prende una brutta piega dopo che viene aggredito sulla metro da alcuni impiegati ubriachi della Wayne Enterprises. Da quel momento tutto comincia a precipitare, soprattutto dopo il discorso di Thomas Wayne, candidato a Sindaco, che condanna l'omicidio di uno dei suoi impiegati. La popolazione di Gotham non è contenta, iniziano proteste contro i ricchi della città.

Intanto Arthur cerca di darsi da fare in uno comedy show che purtroppo va malissimo per via dello stress e perchè i tagli finanziari ai servizi sociali lo hanno lasciato senza farmaci; questo fa di lui uno zimbello e Murray Franklin lo prende apertamente in giro nel suo talk show. Arthur scopre una verità scioccante dopo aver intercettato una lettera e si reca al maniero dei Wayne (dove incontra il piccolo Bruce Wayne, futuro Batman) per avere informazioni, ma viene cacciato in malo modo da Alfred Pennyworth.

Arthur si rende conto di stare peggio di quanto credesse e la sua discesa nel delirio non fa che continuare. Viene invitato da Murray Franklin nel suo talk show ma durante la serata il già precario equilibrio mentale cede il posto alla follia e ad azioni violente. Già nelle mire di due detective, Arthur ha un confronto con la polizia, proprio mentre Gotham è in preda a una rivolta dei cittadini ma ormai è troppo tardi: il destino per lui è già segnato.

Joker si è aggiudicato il Leone d'Oro a Venezia; ha vinto due Golden Globe a Los Angeles; ha ottenuto due BAFTA a Londra; ha conquistato due Oscar, su ben 11 candidature, a Hollywood. Un record per l'edizione 2020 degli ambitissimi premi: la pellicola con Joaquin Phoenix è stata la prima basata su un personaggio DC Comics a concorrere nella categoria del miglior film, e la secondo tra quelle in nomination basata su personaggi appartenenti al mondo dei fumetti. Incredibili anche gli incassi: 1.074 miliardi di dollari in giro per il mondo.