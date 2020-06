Joker e Spider-Man appaiono durante le proteste negli Stati Uniti (VIDEO)

Nelle proteste in corso negli Stati Uniti sono apparse anche delle persone mascherate da Joker e da Spider-Man, come dimostrano due video condivisi online e diventati in breve tempo molto popolari sui social. Il fan del villain della DC è stato arrestato a Chicago mentre cercava di dare fuoco a una macchina della polizia, mentre a New York è entrato pacificamente in azione un fan dell'Uomo Ragno.

A Chicago un trentunenne di nome Timothy O'Donnell ha ricreato il look di Joaquin Phoenix nel film Joker ed è stato arrestato a causa del tentativo di incendiare una macchina della polizia.

L'uomo è stato fermato dalle autorità, non prima di essere immortalato in un video in cui viene mostrato mentre sta danzando in strada.

THE JOKER HAS ARRIVED pic.twitter.com/6Lt49vCbZF — Best Videos (@30SECVlDEOS) May 31, 2020

A New York, invece, un protestante molto atletico si è calato nel ruolo di Peter Parker arrampicandosi in pieno stile Spider-Man sul Manhattan Bridge mentre sosteneva il movimento Black Lives Matter.

I presenti, proprio come accade nei film con star Tom Holland, gli hanno chiesto di fare un salto acrobatico.

Come prevedibile entrambi i filmati sono diventati in breve tempo virali online, attirando per motivi ben diversi l'attenzione dei fan dei fumetti.