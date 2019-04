Joker: Robert De Niro conferma il legame del suo personaggio con Re per una notte

Robert De Niro ha confermato il legame tra il suo personaggio in Joker e il cult di Martin Scorsese Re per una notte. Poche ore fa l'arrivo del primo trailer di Joker ha catturato l'attenzione del pubblico e della critica entusiastica, che ha avuto l'occasione di assistere in anteprima alla proiezione del trailer di Joker paragonandolo a Re per una notte e Requiem for a Dream.

Da quanto sappiamo finora, Arthur Fleck - questo è il nome del personaggio interpretato da Joaquin Phoenix in Joker - è un comico stand up reietto e abbandonato dalla società che sprofonda lentamente nella follia trasformandosi nel Principe dei Clown e dedicandosi al crimine. Primo legame con Re per una notte il cui protagonista, Robert De Niro, era un comico stand up psicotico ossessionato dalla fama. in più lo stesso De Niro fa una breve comparsa nel trailer di Joker nei panni di un presentato di talsk show tv.

Robert De Niro in Re per una notte

L'attore, intervistato mentre promuove la nuova edizione del Tribeca Film Festival, ha ammesso: "Ovviamente c'è un legame, ma non è un legame diretto. Non è come se in Joker interpretassi il personaggio di Rupert Pupkin tanti anni dopo." Questo non significa, però, che Robert De Niro si tirerebbe indietro di fronte alla proposta di tornare a interpretare il personaggio di Re per una nottein un eventuale seguito: "Se e lo avessero proposto, avrei risposto 'E' interessante, potremmo provare a farlo'. Ma facendo questo tipo di film esiste cuna connessione, come vedrete."

Di recente Robert De Niro è tornato a collaborare con l'amico Martin Scorsese per il gangster movie The Irishman, prodotto da Netflix, che arriverà in autunno. Nel film De Niro interpreta il killer Frank Sheeran, il suo personaggio - come quelli dei colleghi Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel - sono stati ringiovaniti digitalmente per esigenze narrative. De Niro commenta così l'esperienza: "Stanno cercando di farlo nel miglior modo possibile, ciò che ho visto finora è davvero ottimo. Quando ho girato Il grande match, la tecnologia non era ancora così avanzata. Marty era preoccupato, non voleva che il nostro aspetto distraesse. Avevamo dei punti sulla faccia, ma non si notavano troppo."

Joker arriverà nei cinema italiani il 3 ottobre. L'uscita italiana di The Irishman non è ancora stata annunciata.

