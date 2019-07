Joker: il personaggio di Robert De Niro svelato in una nuova foto

Il personaggio di Robert De Niro in Joker è stato svelato in una nuova foto. L'immagone esclusiva, diffusa da Empire Magazine e Warner Bros., fornisce nuovi dettagli che non riguardano solo la star Joaquin Phoenix, ma ci aiutano a conoscere il personaggio di De Niro, Murray Franklin.

In Joker Murray Franklin è un conduttore di talk show che si troverà a confrontarsi con Arthur Fleck, futuro Joker. Il regista Todd Phillips ha svelato a Empire che "Bob ha davvero amato la sceneggiatura" tanto da decidere di accettare la parte ispirata chiaramente a Re per una notte di Scorsese.

Joker: Robert De Niro e Joaquin Phoenix a confronto in una scena

L'uscita italiana di Joker, con protagonista Joaquin Phoenix, è prevista per il 3 ottobre. Secondo alcune indiscrezioni, Joker potrebbe essere presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. I primi commenti emersi dopo le proiezioni test sostengono che Phoenix potrebbe ottenere prestigiose nomination per la sua performance nell'iconico ruolo.

La storia del cinecomic si svolgerà a Gotham City negli anni Ottanta e mostrerà Arthur Fleck, un uomo con alcuni problemi mentali, trasformarsi nel famoso villain nemico di Batman. Il protagonista si occupa della madre, un'ex governante della famiglia Wayne. Nel lungometraggio apparirà infatti anche Thomas Wayne, in corsa per l'incarico di sindaco di Gotham City.

Joker: la copertina di Empire dedicata al film