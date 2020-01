Joker, Robert De Niro: "Bradley Cooper mi ha convinto ad accettare"

Robert De Niro ha svelato di aver accettato il ruolo in Joker grazie alle insistenze di Bradley Cooper. Il divo 76enne, nel cinecomic, interpreta il conduttore di talk show Murray Franklin e sarebbe grazie al produttore del film, Bradley Cooper, che ha accettato.

Joker: Robert De Niro e Joaquin Phoenix a confronto in una scena

"Ho incontrato Todd Phillips, il regista, e mi è piaciuto. Ho pensato 'Sembra un progetto interessante'" svela Robert De Niro in un'intervista a People. Bradley Cooper era uno dei produttori e mi ha detto di accettare".

De Niro e Cooper hanno recitato fianco a fianco in quattro film - Limitless, Il lato positivo - Silver Linings Playbook, American Hustle e Joy - e De Niro ha svelato di essere impressionato dal modo in cui Bradley Cooper si approccia a un progetto:

"E' davvero incredibile. Ciò che ha fatto con A Star Is Born, il modo in cui ci ha lavorato da solo in silenzio, ha messo tutto insieme, ha trovato gli interpreti giusti, le persone giuste... Quando sai ciò che vuoi fare è grandioso, sai che sarà speciale."

Joker ha ricevuto 11 Oscar nomination agli Oscar inclusa quella per il miglior film. The Irishman, il mafia movie di Martin Scorsese con Robert De Niro, segue a quota 10 candidature.

Oscar 2020: Joker è il primo cinecomic DC nominato come Miglior Film