Oscar 2020: Joker è il primo cinecomic DC nominato come Miglior Film

Risultato storico per la DC Comics in vista degli Oscar 2020 con Joker che diventa il primo cinecomic ispirato a suoi fumetti ad aggiudicarsi la nomination come Miglior Film.

Joker, grazie alle nomination agli Oscar 2020, ha già fatto storia come primo cinecomic della DC Comics ad essere candidato come Miglior Film. Risultato ancora più eccezionale se a questo si aggiunge il fatto che, nella storia degli Oscar, il film con Joaquin Phoenix è il secondo del genere ad arrivare a un passo dalla statuetta più ambita.

Nel 2019 infatti era stato Black Panther ad essere nominato come Miglior Film, categoria in cui era stato poi battuto da Green Book, pur riuscendo a portare a casa ben 3 statuette. I traguardi di Joker non finiscono certo ai paragoni con il MCU: Joaquin Phoenix infatti potrebbe essere il primo a portarsi a casa la statuetta come Miglior attore con il personaggio del Joker, ma il secondo a vincere un Oscar grazie al fuorilegge di Gotham City. Nel 2009 infatti l'Academy assegnò il premio come migliore attore non protagonista a Heath Ledger per lo stesso ruolo.

Oscar 2020: tutte le nomination

E a proposito de Il cavaliere oscuro: non c'è dubbio che Warner Bros. e DC Comics si aspettassero una nomination come Miglior Film nel 2009 e in effetti il cinecomic di Christopher Nolan, osannato da pubblico e critica, andò vicinissimo alla candidatura, che alla fine non arrivò perchè, nella categoria specifica, l'Academy includeva solo 5 film. Fu anche per il clamore suscitato dall'assenza del film con Christian Bale tra i migliori del 2009, che a partire dal 2010 si decise di nominare fino a un massimo di 10 film.

Curiosità: il primo Oscar della DC Comics è arrivato nel 1978 con Superman, mentre il secondo è datato 1990 e aveva ancora una volta a che fare con il mondo di Batman, questa volta diretto da Tim Burton, con uno splendido Jack Nicholson nei panni di Joker.