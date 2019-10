Joker: rissa al cinema negli USA, interviene la polizia

È intervenuta anche la polizia per sedare una rissa in un cinema USA durante la proiezione di Joker, il film che ha generato una vera e propria psicosi.

Durante la proiezione di Joker in un cinema USA è scoppiata una rissa che ha richiesto l'intervento della polizia per essere sedata. Al momento non sono stati effettuati arresti ma le indagini sono ancora in corso.

Come riportato da The Hollywood Reporter, martedì sera i poliziotti di Burbank, in California, hanno risposto a una chiamata proveniente dall'AMC Burbank 16 Theater: quattro persone si stavano picchiando all'interno del cinema. Dalle ricostruzioni sembra che tutti e 4 avessero assistito alla proiezione di Joker, ma al momento nelle indagini non ci si sbilancia sulla relazione tra il film di Todd Phillips (qui la nostra recensione e video recensione di Joker) e la rissa.

La zona è stata immediatamente circondata da camion dei vigili del fuoco e da auto della polizia, ma un portavoce delle forze dell'ordine ha confermato che non c'erano scontri in atto al loro arrivo, solo un uomo a terra con un trauma cranico, che potrebbe essergli stato causato da diversi colpi inferti con una bottiglia di vetro. Fino ad oggi, nonostante il grande dispiegamento di forze e i grandi timori che hanno accompagnato l'arrivo in sala di Joker, questo è il solo, vero episodio di violenza che si sia concretizzato durante una proiezione del film. Le precedenti segnalazioni, infatti, si sono tutte rivelate dei falsi allarmi.