Joker: un ragazzo tira uova ai fan sulla scalinata del film a New York (VIDEO)

Joker: un ragazzo tira uova ai turisti sulla scalinata del film, gesto che è stato immortalato in un video. La ormai celebre gradinata su cui balla l'Arthur Fleck di Joaquin Phoenix nel film di Todd Phillips è diventata una meta turistica per i fan, ma gli abitanti del quartiere di Highbridge, nel Bronx, non sembrano rallegrarsene. Addirittura, c'è chi tira uova ai turisti impegnati a scattare foto sul posto.

"Non spendete soldi nel mio negozio, ma venite qui a farvi le foto. Levatevi dalle scatole!" urla il ragazzo, lamentandosi del fatto che la sua attività commerciale non è frequentata come i gradini di Joker, nel video postato su Twitter. Situata all'angolo tra Shakespeare e Anderson, la scalinata di Joker a New York sta pian piano diventando oggetto di polemiche a causa del fenomeno turistico creatosi a seguito della visione della pellicola - a proposito qui potete leggere la nostra recensione di Joker - che ha portato centinaia e centinaia di spettatori sul posto per poter visitare il luogo dove è stata girata l'iconica scena.

Dei volantini sono stati appesi dai residenti del quartiere, che sostengono: "È una mancanza di rispetto trattare la nostra comunità e i suoi residenti come un'opportunità per far foto e postarle sui vostri social media e realizzare il vostro 'it' moment. Questa è la vita reale, non è film, e non stiamo scherzando (jokin', in originale, con un gioco di parole che riprende il titolo del film)".

Sulla questione si è espressa anche Alexandria Ocasio-Cortez, politica statunitense nativa del luogo, che ha dichiarato: "Quando ero piccola, tutti ci dicevano di stare lontano da quegli scalini o andare con degli amici, o cose così. Il Bronx ora è un posto molto più sicuro, e sono felice di poterlo dire, ma credo che il pensiero generale al momento sia 'scattate le foto per il vostro Instagram altrove. Questo è per noi".