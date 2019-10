Joker: dove si trova la scalinata del film con Joaquin Phoenix

C'è una risposta che il pubblico di Joker vuole, ed eccola: la scalinata si trova a New York, precisamente al civico 1165 di Shakespeare Avenue, nel famigerato Bronx, perfetto scenario per la Gotham City di Todd Phillips.

Anche Google Maps ha reso onore a quelle che sono state per l'occasione ribattezzate le "Joker Stairs" e che sono diventate, veramente a sorpresa, una delle attrazioni turistiche più frequentate di New York nelle ultime settimane, da quando il film con Joaquin Phoenix (qui la nostra recensione e video recensione di Joker) è arrivato al cinema. Prese d'assalto quotidianamente ormai da migliaia di influencer e curiosi che accorrono a Shakespeare Avenue solo per un selfie, le gradinate sono diventate nel giro di poco anche motivo di lamentele da parte dei residenti. Non è il vociare su quei gradini - più ripidi di quanto appaiono, racconta chi li ha percorsi - a disturbare chi vive da anni affacciato su una zona piuttosto degradata della città, ma è il non venir presi in considerazione quando avvertono i turisti delle Joker Stairs di stare molto attenti, perchè quelle stesse scale nel corso degli anni sono state e continuano a essere teatro di rapine e addirittura omicidi.

Niente però sembra poter fermare quella che, partita come psicosi, si è trasformata ora in una vera e propria 'Joker mania', con tanto di ragazzi travestiti e truccati come il peggior villain di Gotham City che si trascinano fino al Bronx solo per farsi ritrarre in una delle pose che Joaquin Phoenix assume su quella gradinata in Joker.

Tra meme e video di balletti, ormai i social sono pieni di tentate repliche della scena che arriva più o meno a tre quarti del film, quando Arthur Fleck, abito bordeaux, capelli verdi e viso truccato, si trasforma, a passo di danza, nel villain che tutti conosciamo sulle note di 'Rock 'n' Roll - Part 2' di Gary Glitter.