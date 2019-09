Joker: padre di una delle vittime della sparatoria di Aurora difende il film

Joker ha qualcuno di inatteso accorso in sua difesa: è il padre di una vittima della sparatoria di Aurora che ha preso la parola per spezzare una lancia in favore del film di Todd Phillips.

Appena due giorni fa, alcuni membri delle famiglie delle vittime della sparatoria avvenuta nel 2012 nella città di Aurora avevano inviato una lettera direttamente a Warner Bros. in cui avanzavano delle richieste agli Studios, chiedendo di sostenere in modo più attivo l'approvazione di nuove leggi riguardanti la vendita di armi. La risposta della major è arrivata puntuale dopo poche ore, insieme a quella del regista Todd Phillips, ma questo non sembra essere bastato a contenere una polemica che nel frattempo si è estesa e che ha preso di mira Joker come film troppo violento.

Come riporta TMZ, una nuova voce si aggiunge alla vicenda, quella di Mike Senecal, papà di Katherine Senecal, annoverata tra le vittime del folle vestito da Joker che aprì il fuoco in quel cinema di Aurora. Il signor Senecal, però, non ha nessuna intenzione di seguire le orme tracciate da quella lettera diretta a Warner: ha infatti dichiarato che sua figlia sarebbe stata assolutamente in grado di separare il film dalla vita reale. Le persone violente, sostiene Mike, esistono indipendentemente dall'uscita di Joker e se c'è qualcuno che ha problemi con il film Leone d'oro a Venezia 2019, allora dovrebbe semplicemente non andare al cinema a vederlo. Lo stesso signor Senecal ha dichiarato di avere intenzione di vedere Joker ed è sicuro che sua figlia, se fosse ancora viva, l'avrebbe accompagnato volentieri. Katie Senecal, purtroppo, si è suicidata un anno fa, dopo aver lottato contro i problemi mentali sorti in seguito al trauma di quella terribile strage del 2012. E come Mike Senecal ci ha tenuto a precisare, tra i più grandi problemi che l'America deve affrontare c'è anche la carenza di cure per i malati mentali, non certo l'uscita di Joker.

Joker: militari USA temono possibili sparatorie nei cinema?

L'atteso film diretto da Todd Phillips - di cui potete leggere la nostra recensione di Joker - viene descritto come "un racconto originale e autonomo, mai visto sul grande schermo". La sinossi ufficiale dichiara: "L'analisi sviluppata da Phillips del personaggio di Arthur Fleck, interpretato in maniera indimenticabile da Joaquin Phoenix, ci restituisce un uomo che cerca di trovare il suo posto nella società in frantumi di Gotham City. Clown di giorno, la notte aspira a essere comico di cabaret, ma si accorge di essere uno zimbello. Prigioniero di un'esistenza ciclica, tra apatia e crudeltà, Arthur prende una decisione sbagliata che innesca una reazione a catena di eventi, in questo crudo studio di personalità".

La sceneggiatura di Joker è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese. L'uscita di Joker nei cinema italiani è fissata per il 3 ottobre.