Joker: militari USA temono possibili sparatorie nei cinema?

A pochi giorni dal debutto di Joker, i militari USA temono possibili sparatorie nei cinema.

Il nuovo film di Todd Phillips è al centro di numerose polemiche in questi giorni, per via della troppa violenza insita nel personaggio di Arthur Fleck che potrebbe istigare comportamenti illeciti da parte di qualche squilibrato. L'esercito americano è molto preoccupato per la situazione e pare abbia diffuso, nelle ultime ore, tutti gli avvertimenti agli ordini di competenza, per evitare situazioni spiacevoli come quella di Aurora nel 2012, quando un uomo sparò sulla platea durante la proiezione de Il cavaliere oscuro - Il ritorno.

Strage a Denver durante la prima de Il cavaliere oscuro - Il ritorno

L'avviso da parte dei militari USA arriva dopo che i funzionari dell'Intelligence hanno scoperto alcuni post sui vari social media del gruppo estremista Incel, presso l'Ufficio federale di indagine. La parola Incel sta per involuntary celibate, ovvero involontariamente celibi, e oggi è diventata tristemente conosciuta per via di alcune stragi commesse da giovani uomini che si riconoscevano in quella definizione.

Joker: Joaquin Phoenix durante un momento del film

Ecco perché l'esercito si è subito mosso per prevenire eventuali violenze e stragi, visto che questo gruppo sarebbe davvero pericoloso. In un'e-mail del 18 settembre, ai membri del servizio di sicurezza è stato chiesto di studiare bene l'ambiente circostante e di identificare due possibili vie di fuga in ogni cinema. In caso di sparatorie, sono stati incaricati di correre, nascondersi e combattere: "Se puoi, esegui. Se sei bloccato, nasconditi e stai zitto. Se un tiratore ti trova, combatti con tutto ciò che puoi".

Nonostante il protagonista Joaquin Phoenix e il regista Todd Phillips abbiano difeso Joker da accuse di istigazione alla violenza, i militari non sono gli unici ad essere estremamente preoccupati. Le famiglie delle vittime di Aurora, infatti, hanno scritto una lettera alla Warner Bros. per chiedere di sostenere l'approvazione di nuove leggi riguardanti la vendita di armi durante il tour promozionale.

Warner Bros ha ampiamente risposto con un comunicato, in cui ha difeso Joker come un film che non ha per nulla intenzione di istigare alla violenza né di eleggere il protagonista come un eroe: "Né il personaggio immaginario Joker, né il film sostengono la violenza di alcun tipo. Non è intenzione del film, dei cineasti o dello studio sostenere questo personaggio come un eroe."

Joker arriverà nelle sale italiane il 3 ottobre 2019 e il giorno dopo è atteso nei cinema USA.