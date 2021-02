Joker: Netflix ammicca al personaggio di Jared Leto in un tweet su Army of the Dead

Il social media manager di Netflix colpisce ancora citando la frase del Joker di Jared Leto 'We live in a society' a commento del teaser trailer dell'horror Army of the Dead.

Si sa che il social media manager di Netflix si diverte a scombussolare le acque sui social network, così ieri, in un tweet su Army of the Dead, di cui è stato lanciato il primo teaser trailer, è stato chiamato in causa il Joker di Jared Leto che a breve vedremo nella nuova versione di Justice League, anch'essa diretta da Zack Snyder.

Dopo aver condiviso il teaser trailer di Army of the Dead, l'account Twitter NetflixFilm scrive:

"We actually live in a society but ok (in realtà viviamo in una società, ma ok"

Riferimento, questo, alla frase da tempo collegata al meme di Joker e prontamente inserita da Zack Snyder nella sua versione di Justice League, come mostrato nel trailer. La spiegazione dell'uso della frase "We live in a society" messa in bocca al Joker di Jared Leto dimostra l'attenzione di Zack Snyder nei confronti dei fan. D'altronde è proprio grazie alla campagne lanciate sui social che Warner Bros. si è convinta a permettere all'autore di rimettere mano a Justice League per mostrare al mondo la sua versione.

Lo zombie horror Army of the Dead approderà su Netflix il 21 maggio. A partire dal 18 marzo, però, Zack Snyder's Justice League sarà disponibile su HBO Max.