Masters of the Universe, Jared Leto voleva "osare al massimo" nei panni di Skeletor

Secondo quanto riportato da Travis Knight, la star premio Oscar Jared Leto si è fatta avanti proponendosi per il ruolo del villain Skeletor in Masters of the Universe, il prossimo adattamento del franchise di Mattel.

Knight sostiene che Jared Leto, sin dall'inizio, avesse una visione molto chiara su come affrontare il nemico giurato di He-Man e l'avesse subito proposta al team creativo, per cercare di convincerli che quella forse la caratterizzazione più adatta.

La visione di Jared Leto su Skeletor

"Jared si è avvicinato a noi perché ama Skeletor e ha una sua storia personale con il personaggio" ha spiegato Knight al magazine Empire "Voleva osare al massimo. E alla fine siamo arrivati a qualcosa di cui sono davvero felice. Skeletor è una sorta di incarnazione della mascolinità tossica".

Jared Leto in una scena di Morbius

Il regista ha raccontato di aver voluto scegliere un attore capace di creare la propria versione di Skeletor che i fan conoscono dai cartoni animati originali. Per questo motivo, Jared Leto era l'attore perfetto in questa situazione: "Skeletor era un villain davvero interessante. Aveva un aspetto fantastico. Faceva paura. Era divertente. Era insicuro. E poi, naturalmente, aveva quella voce così distintiva. Volevo qualcuno che fosse in grado di creare una propria versione di tutto questo".

La versione di Leto del personaggio doveva essere una ricostruzione fedele, dal volto da teschio al grande cappuccio viola e alle orbite degli occhi: "Skeletor ha un volto da teschio. È semplicemente così. È un teschio vivo, parlante ed espressivo, e questo è quanto".

I protagonisti di Masters of the Universe

Masters of the Universe vede come protagonisti Nicholas Galitzine nel ruolo del Principe Adam Glenn/He-Man, Idris Elba nei panni di Man-At-Arms, Alison Brie come Evil-Lyn e Camila Mendes nel ruolo di Teela. Idris Elba ha confessato di essere un grande fan di He-Man dai tempi dell'infanzia, che trascorse tra giocattoli e cartoni animati originali di Masters of the Universe.

"Travis, che è un regista straordinario, voleva rendere omaggio all'estetica dell'originale" ha spiegato Idris Elba "Io ero completamente d'accordo. Anche se mi ha fatto pensare: 'M***a, devo andare in palestra!'".