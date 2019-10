Joker ottiene il miglior incasso del 2019 per un film della Warner Bros

Joker è diventato il miglior risultato ai box office di un film targato Warner Bros nel 2019, grazie all'ottima accoglienza ottenuta a livello internazionale e in patria.

Il film diretto da Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix è infatti già a quota 543 milioni di dollari dopo aver ottenuto un esordio a quota 96.3 milioni.

Joker, nel campo dei progetti ispirati ai fumetti della DC, ha migliorato i risultati ottenuti da Justice League che si era fermato a quota 93.8 milioni, Aquaman arrivato a 67.8 milioni e Shazam! che non era andato oltre 53.5 milioni di dollari.

Nel secondo weekend di programmazione, il lungometraggio dedicato alle origini del villain (qui la nostra recensione e video recensione di Joker), ha incassato negli Stati Uniti altri 55 milioni, raggiungendo quindi oltre 192 milioni incassati in patria e avvicinandosi a It: Capitolo 2 che nelle sale americane ha superato quota 207 milioni. Warner Bros., nel 2019 ha ottenuto 413 milioni con Detective Pikachu, 385 grazie a Godzilla: King of the, 364 arrivati nelle casse dello studio grazie a Shazam e 191 milioni conquistati da The Lego Movie 2.

Paul Dergarabedian di Comscore ha spiegato: "Non solo Joker ha superato le aspettative in Nord America, ma anche a livello internazionale dove l'apprezzamento, il passaparola e le controversie che hanno circondato il film hanno ottenuto un forte impatto tra chi va al cinema e hanno quindi inserito il film tra i titoli da vedere per primi. I lungometraggi che sono diventati parti di una conversazione generale a causa della loro natura controversa sono spesso quelli che vanno oltre il proprio status di film e diventano un evento culturale, esattamente quello che sta accadendo con Joker".