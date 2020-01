Joker, Martin Scorsese ammette: "Non ho ancora visto il film!"

In una intervista al New York Times, Martin Scorsese ammette di non aver visto ancora Joker, il film di Todd Phillips ispirato alle sue opere più famose.

Martin Scorsese ha rivelato di non aver visto ancora Joker, il film di Todd Phillips che per un certo periodo aveva anche pensato di poter dirigere, e di non avere nemmeno tanta fretta di recuperarlo. L'intervista, rilasciata al New York Times in occasione dei Golden Globe, dove il suo The Irishman gareggia per quattro premi, vede Scorsese tornare a parlare di cinecomic.

Joker: un'immagine del film

Joker, però, rappresenterebbe per Martin Scorsese qualcosa di ben diverso dai tanto vituperati film Marvel. Lo stesso Todd Phillips, a più riprese, ha spiegato che opere come Main Streets, Taxi Driver e Re per una notte siano state seminali nella elaborazione del personaggio di Arthur Fleck.

Martin Scorsese e il regalo con la carta dei supereroi Marvel: lo scherzo di sua figlia

Di Joker, Martin Scorsese ammette di aver visto solo alcune scene: "Ho visto alcune clip, insomma, lo conosco, perciò mi chiedo: 'Perché dovrei?". In una intervista alla BBC aveva spiegato perché aveva rinunciato al progetto e sul perché lo considerasse molto diverso dai tanto criticati film Marvel: "Conosco molto bene Joker, e conosco Todd Phillips altrettanto bene. Ho pensato molto a Joker negli ultimi quattro anni, ma ho deciso che non avevo tempo per farlo. Inoltre, è vero, è influenzato dai miei lavori. Todd mi ha proprio detto: 'Marty, questo film è tuo'. E io ho risposto: 'Non so se lo voglio'. Joker ha un'energia e un'interpretazione davvero incredibile da parte di Joaquin Phoenix, e tutte queste cose. Quindi, si tratta di un lavoro davvero notevole. [...] E poi è diverso dai soliti film di supereroi. È molto diverso. I film di supereroi, come ho detto, appartengono proprio a un'altra forma d'arte. Non sono facili da fare. Tantissime persone di talento fanno un ottimo lavoro. E moltissimi giovani li amano. Ma penso che si tratti di una sorta di estensione dell'esperienza da parco di divertimento".

Golden Globe 2020: le previsioni sui vincitori nelle categorie cinematografiche

Resta da vedere ora chi la spunterà tra Joker e The Irishman domenica notte. I due film sono tra i frontrunner della 77ma edizione dei Golden Globe - qui trovate tutte le nomination - con rispettivamente quattro e cinque candidature, incluse quelle per miglior film drammatico e regia. A sfidarli come terzo incomodo è Storia di un matrimonio che guida la corsa con sei candidature, più la sorpresa Parasite. Scoprite i nostri pronostici sui Golden Globe 2020.