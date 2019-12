Martin Scorsese e il regalo con la carta dei supereroi Marvel: lo scherzo di sua figlia

Quest'anno Martin Scorsese ha trovato sotto l'albero il regalo di sua figlia Francesca, così come immaginiamo, altri doni. Quello di Francesca era un regalo speciale, perché avvolto in una carta da regalo dei supereroi Marvel, come anticipato gustosamente dalla stessa Francesca sui social.

A Francesca Scorsese, figlia ventenne di Scorsese e di Helen Morris - già apparsa in alcuni lavori di suo padre, tra cui Hugo Cabret, The Aviator e The Departed - evidentemente non manca l'ironia, così come la voglia di scherzare e vivacizzare il Natale in famiglia, considerata la scelta di incartare il regalo di papà Martin in una carta con i personaggi Marvel: "Guardate come sto incartando i regali di papà" ha scritto in una delle sue stories su Instagram con l'immagine di vari rotoli di carta con Captain America, Hulk e Thor.

MARTIN SCORSESE’S DAUGHTER’S INSTAGRAM STORY LMFAO pic.twitter.com/XTV2g6tVtY — chris kringle quinn (@chrisvonquinn) December 25, 2019

Nelle ultime settimane Martin Scorsese ha sollevato un polverone dichiarando che "i film Marvel non sono cinema", una dichiarazione che lui ha provato a spiegare (senza però ridimensionare il suo pensiero) e che ancora adesso viene contestata un giorno sì e l'altro pure da varie personalità del cinema, star e autori dei film Marvel, da James Gunn a Bob Igers della Disney. Tra i pochi sostenitori di Scorsese, l'amico e collega Francis Ford Coppola.

Lo stesso Scorsese, che di recente è tornato sugli schermi (in streaming) con The Irishman, era tra i produttori di Joker, poi ha deciso di tirarsi indietro.