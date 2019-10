Joker: Joaquin Phoenix aveva imposto un'unica regola sul set

Sul set di Joker, Joaquin Phoenix aveva imposto una regola. A rivelarla è un collega dell'attore, Josh Pais, che nel film interpreta il boss di Arthur Fleck e ha rivelato alcuni gustosi dietro le quinte del cinecomic campione di incassi.

Joker: un'immagine del film

Josh Pais è orgoglioso di essere stato scelto per recitare in Joker. Il suo personaggio, Hoyt Vaughn, prima mette in guardia e poi licenzia Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) dal lavoro di clown. L'esperienza con Phoenix è stata più che positiva, ma Josh Pais ha dovuto superare uno scoglio iniziale, sottostando all'unica regola imposta dal protagonista di Joker sul set.

"Ho avuto un incontro col regista Todd Phillips e lui mi ha detto 'Ho amato il tuo provino video. Voglio solo essere sicuro che tu non sia uno stronzo perché una sola persona sul set può rovinare l'atmosfera a tutti. Joaquin Phoenix ha detto a Todd 'Non mi interessa chi scegli per il film, preoccupati solo che sia un buon attore - e non voglio stronzi.' Immagino di aver superato il test."

Per il suo provino, Josh Pais ricorda di aver interpretato scene finte, che non facevano parte del film.

"In un primo tempo i rumor circolati mi indicavano come un hotel manager. Nessuno, però mi ha detto niente. Le persone del casting mi dicevano 'Non posso dirti di cosa si tratti, è una cosa un po' commerciale.' Sono stati fin troppo genoris e forse non dovrei dire cosa ho saputo da solo. Era tutto top secret. Poi c'è stato un momento in cui non erano sicuri se far leggere l'intero copione agli attori, erano preoccupati che finisse sul web. Dopo un paio di incontri con Todd Phillips, era finalmente chiaro che non avevo intenzione di diffondere lo script così sono riuscito a leggerlo. Alla fine ho detto ' Questa è la miglior sceneggiatura che abbia mai letto.' E' un incredibile studio di un personaggio, è un'evoluzione organica di ciò che può accadere nella nostra società quando non ci prendiamo cura delle persone".

Josh Pais tornerà sul grande schermo in Motherless Brooklyn - I segreti di una città che, nelle prossime ore, verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma. L'attore farà ritorno sul piccolo schermo nel ruolo di Stu Feldman nella serie Showtime Ray Donovan e affiancherà Kathryn Hahn nella serie HBO Mrs. Fletcher, creata dal co-creatore di The Leftovers Tom Perrotta.