Joker: il film con Joaquin Phoenix potrebbe avere un sequel!

Joaquin Phoenix e Todd Phillips potrebbero tornare sul set: il regista non ha escluso di realizzare un sequel di Joker, di cui sono state diffuse nuove foto.

Joker, il film con protagonista Joaquin Phoenix, potrebbe avere un sequel: a rivelarlo è stato il regista Todd Phillips durante un'intervista rilasciata al magazine Total Film, che ha condiviso inoltre delle foto inedite.

Il filmmaker, parlando del progetto tratto dai fumetti della DC che verrà presentato a Venezia 2019, ha dichiarato: "Posso dirvi una cosa: farei qualsiasi cosa con Joaquin Phoenix, in ogni giorno della settimana. Non c'è nessuno come lui. Se fosse disposto a girare un sequel, se le persone andranno a vedere questo film e la Warner venisse da noi e ci dicesse: 'Sapete cosa? Se riuscite a pensare a qualcosa...'. Bene, ho la sensazione che io e lui potremmo pensare a qualcosa di piuttosto fantastico".

Phoenix, parlando di Joker, aveva dichiarato: "Non lo definirei un film di supereroi, o realizzato da uno studio... sembra unico e penso che, più di ogni altra cosa, Todd sembra essere molto appassionato al progetto e si impegna davvero, situazione che è davvero entusiasmante. Penso che questi siano dei personaggi incredibili che affrontano delle difficoltà che esistono nella vita reale".

Le nuove foto ufficiali mostrano il Joker mentre è di fronte a uno specchio su cui è stato scritto il suggerimento a sorridere, il protagonista in un momento di difficoltà e il personaggio interpretato da Zazie Beetz, Sophie, che sarà una giovane molto vicina ad Arthur Fleck, destinato a diventare il villain.

Le riprese del film con protagonista Joaquin Phoenix - che è uno dei più attesi tra gli ospiti a Venezia 2019 - si sono concluse nel dicembre 2018 e nel cast ci saranno Douglas Hodge e Dante Pereira-Olson che dovrebbero avere la parte di Alfred Pennyworth e Bruce Wayne, Brett Cullen che ha sostituito Alec Baldwin nel ruolo del padre del futuro Batman, Thomas, e Zazie Beetz che sarà una madre single probabilmente legata sentimentalmente ad Arthur. Tra gli interpreti anche Marc Maron che dovrebbe essere un agente che lavora per il mondo dello spettacolo, Frances Conroy nella parte della madre del protagonista e Robert De Niro in quella di un conduttore televisivo.

La sceneggiatura di Joker è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese.