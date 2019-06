Joker: Joaquin Phoenix al trucco nella nuova foto del film

L'ultima occhiata a Joker è una foto del suo protagonista, Joaquin Phoenix, in fase di trucco, sospeso tra la vera identità di Arthur Fleck e quella da super cattivo.

Il particolare momento è stato immortalato dal regista Todd Phillips che ha deciso, poche ore fa, di condividerlo con i suoi fan attraverso Instagram. Immediate migliaia di reazioni entusiaste (tra cui quella di un altro super cattivo della TV, Salvatore Esposito, il cui unico commento sono stati tanti cuori) di chi non vede l'ora che arrivi quella prima settimana di ottobre per poter ammirare il film in sala. Nonostante conosciamo già l'aspetto da villain di Joaquin Phoenix, senza dubbio questa immagine possiede qualcosa di intimo e assolutamente irresistibile: sarà per l'attenzione con cui l'attore prepara il suo personaggio, ma la sensazione è che l'occhio esperto di Phillips sia riuscito a catturare un istante assolutamente privato e privilegiato tra Joaquin Phoenix e quell'entità fantastica che è il Joker.

Quando il 3 ottobre il film arriverà al cinema, ritroveremo Joaquin Phoenix nei panni - e nel trucco - di Arthur Fleck, cabarettista fallito, e del suo alter ego folle e malvagio. Parlando un po' di tempo fa con Collider del particolare ruolo, l'attore ha affermato: "Non direi che si tratta di un film di supereroi, penso che sia semplicemente unico. Al di là della dimensione fantastica di questi film, ci sono questi personaggi incredibili che si fanno portatori di conflitti interiori molto reali. Qualche volta è palese, qualche volta non lo è, ma ho sempre pensato che ci fossero personaggi nei fumetti davvero interessanti che meritavano di essere studiati. Penso che sia ciò che Todd ha fatto con questo film".

Joker, uno dei film più attesi del 2019 che debutterà negli Stati Uniti il 4 ottobre, racconterà la tragica storia di Arthur Fleck, un uomo che sogna di diventare un comico e si trasforma invece in un criminale folle. La fonte di ispirazione degli sceneggiatori sembra sia stata la graphic novel The Killing Joke, in cui il protagonista è proprio un comico fallito che perde la moglie e il cui volto viene sfigurato durante una rapina finita male.

Le riprese si sono concluse nel dicembre 2018 e nel cast ci saranno Douglas Hodge e Dante Pereira-Olson che dovrebbero avere la parte di Alfred Pennyworth e Bruce Wayne, Brett Cullen che ha sostituito Alec Baldwin nel ruolo del padre del futuro Batman, Thomas, e Zazie Beetz che sarà una madre single probabilmente legata sentimentalmente ad Arthur.

Tra gli interpreti anche Marc Maron che dovrebbe essere un agente che lavora per il mondo dello spettacolo, Frances Conroy nella parte della madre del protagonista e Robert De Niro in quella di un conduttore televisivo.

La sceneggiatura di Joker è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese.