Joker: Joaquin Phoenix nella posa iconica di Heath Ledger in una fan art

Una nuova fan art di Joker imagina Joaquin Phoenix nella posa iconica di Heath Ledger nei panni del Principe del Male.

La storia delle origini del Joker interpretata da Joaquin Phoenix arriverà nei cinema a ottobre e i fan scalpitano in attesa di avere nuove informazioni su quello che si preannuncia uno dei film più attesi del 2019. Nell'attesa l'artista digitale Bryan Fiallos ha reimmaginato Joaquin Phoenix nell'iconica posa in cui siamo abituati a vedere l'indimenticabile Joker di Heath Ledger.

Joker, diretto da Todd Phillips, è ispirato a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese e Robert De Niro avrà il ruolo di uno showman importante per la creazione della personalità del villain. A interpretare il padre di Batman, Thomas Wayne, dipinto come un rampante squalo della finanza molto simile a Gordon Gekko e Donald Trump, sarà Brett Cullen.

Marc Maron, uno degli interpreti, ha confermato che il film avrà un approccio psicanalitico distanziandosi dai cinecomic tradizionali:

"Non è un film in stile Marvel. L'approccio scelto da Todd Phillips è più in linea con una storia riguardante le origini del personaggio e un'analisi di una persona mentalmente disturbata che diventa il Joker. Si tratta di un film più intimo e duro con un'atmosfera davvero specifica. Sarà davvero interessante scoprire quale sarà il risultato".

L'uscita nelle sale di Joker è prevista per il 4 ottobre 2019.

