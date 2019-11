Joker: Joaquin Phoenix in una fanart nello stile della serie animata su Batman

Un fan ha disegnato Joaquin Phoenix nella mise di Joker vista nella serie animata Batman: The Clown Prince of Crime.

La fama di un film la si misura anche dagli omaggi. E nel caso di Joker con Joaquin Phoenix ormai fanart, meme e celebrazioni varie non si contano, complice l'uscita recente nelle sale e l'impatto che ha avuto sul pubblico. Un fan ha così deciso un curioso mix, disegnando Arthur Fleck nella mise dell'iconico pagliaccio vista nella serie animata Batman: The Clown Prince of Crime a cui presta la voce Mark Hamill, ovvero il mitico Luke Skywalker di Star Wars.

L'autore dell'opera dedicata a Joker è Jaxsonderr che ha postato la sua realizzazione su Instagram. L'effetto è indubbiamente impressionante, non solo perché Joaquin Phoenix gli si adatta alla perfezione ma anche per via di un particolare inizialmente quasi impercettibile: proprio sulla spalla dell'attore compare il disegno animato del pagliaccio criminale così come noi lo conosciamo grazie a Batman: The Clown Prince of Crime. Sembra quasi un modo per collegare cartoon e film in un tutt'uno.

Nel frattempo il cinecomic di Todd Phillips sta per entrare nel vivo dell'Oscar Race, queste sono le settimane decisive che precedono le prime candidature che poi porteranno a quelle degli Oscar: Golden Globes, segnalazioni dei circoli della critica, Screen Actors, Directors, Writters Guilds e Bafta. La sfida si preannuncia entusiasmante.