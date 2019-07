Joker: una nuova foto di Joaquin Phoenix sulla copertina di Empire

Joker, il film con Joaquin Phoenix, è protagonista della copertina del magazine Empire che regala una nuova foto del protagonista.

L'immagine mostra il volto del personaggio principale diviso tra la versione Principe del Crimine e Arthur Fleck.

Il progetto dedicato al Joker con protagonista Joaquin Phoenix arriverà nei cinema americani il 4 ottobre e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. I primi commenti emersi dopo le proiezioni organizzate come test sostengono inoltre che la star dovrebbe ottenere prestigiose nomination per la sua performance nell'iconico ruolo.

La storia si svolgerà a Gotham City negli anni Ottanta e mostrerà Arthur Fleck, un uomo con alcuni problemi mentali, trasformarsi nel famoso villain contro cui si scontra Batman più volte. Il protagonista si occupa inoltre della madre, un'ex governante della famiglia Wayne. Nel lungometraggio apparirà infatti anche Thomas Wayne, in corsa per l'incarico di sindaco di Gotham City.

Joker: la copertina di Empire dedicata al film

La fonte di ispirazione degli sceneggiatori sembra sia stata la graphic novel The Killing Joke, in cui il protagonista è proprio un comico fallito che perde la moglie e il cui volto viene sfigurato durante una rapina finita male.

Le riprese si sono concluse nel dicembre 2018 e nel cast ci saranno Douglas Hodge e Dante Pereira-Olson che dovrebbero avere la parte di Alfred Pennyworth e Bruce Wayne, Brett Cullen che ha sostituito Alec Baldwin nel ruolo del padre del futuro Batman, Thomas, e Zazie Beetz che sarà una madre single probabilmente legata sentimentalmente ad Arthur. Tra gli interpreti anche Marc Maron che dovrebbe essere un agente che lavora per il mondo dello spettacolo, Frances Conroy nella parte della madre del protagonista e Robert De Niro in quella di un conduttore televisivo.

La sceneggiatura di Joker è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese.