Joker, Jared Leto e il 'sopracciglio che ride' nella foto del make-up test per Suicide Squad

Il Joker di Jared Leto mostra il suo 'sopracciglio che ride' nella foto del make-up test per Suicide Squad. La foto in questione è stata pubblicata su Instagram dal regista David Ayer.

Dopo il flop di critica di Suicide Squad, il regista David Ayer non è stato confermato da Warner Bros. per il sequel e al suo posto è stato chiamato James Gunn, all'epoca fresco di licenziamento da Disney. Come sottolinea la nostra recensione di Suicide Squad, le scelte creative di David Ayer e le pesanti ingerenze produttive hanno influito sulla qualità della pellicola tanto da penalizzare la stessa performance di Jared Leto che nei panni di del Joker aveva applicato tattiche di immedesimazione totale fisica e psicologica.

La suggestiva foto diffusa da David Ayer su Instagram svela uno dei primi test di trucco del Joker mostrando un Jared Leto con il sopracciglio tatuato con la scritta "Ha Ha Ha Ha Ha Ha" che riproduce la sua celebre risata. Nel post Ayer scrive: "Questo è un primo test di trucco del #Joker. La ricerca e i ritocchi quando si crea un personaggio sono infiniti".

The Suicide Squad: Vincent D'Onofrio commenta l'assenza di Jared Leto e si attira le critiche dei fan

Jared Leto sarebbe rimasto sconvolto dal via libera al film su Joker con Joaquin Phoenix, film che ha avuto un'accoglienza ben diversa rispetto a Suicide Squad tanto che molti reputano Joaquin Phoenix tra i possibili attori candidati agli Oscar 2020.

Quanto a Jared Leto, il suo Joker molto probabilmente non comparirà di nuovo nel DCEU visto che James Gunn ha spiegato il motivo per cui The Suicide Squad non ha bisogno di Joker.