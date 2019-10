Joker, Jared Leto sarebbe rimasto "sconvolto" dal via libera al film con Joaquin Phoenix

Jared Leto avrebbe vissuto un periodo di crisi a causa di Joker, il film con Joaquin Phoenix, le cui riprese sono iniziate dopo la notizia che la Warner Bros. aveva approvato la produzione del progetto cancellando invece i due film in cui Leto avrebbe ripreso il ruolo del villain.

Il lungometraggio diretto da Todd Phillips in cui si raccontano le origini del Joker con protagonista Joaquin Phoenix è stato approvato da Kevin Tsujihara, a capo dello studio, dopo il flop di Suicide Squad che non aveva però ostacolato l'annuncio di un film da assoluto protagonista per la versione del nemico di Batman interpretata da Jared Leto e di un secondo lungometraggio in cui sarebbe dovuto apparire accanto a Harley Quinn.

I due progetti sono però stati rimossi da quelli previsti dalla collaborazione tra Warner e DC e su The Hollywood Reporter si svela ora: "Tsujihara ha dato il via libera a Joker, che costava meno di 70 milioni di dollari, lasciando Jared Leto - che aveva interpretato il personaggio in Suicide Squad - alienato e sconvolto dalla mossa compiuta dallo studio".

Jared Leto, dopo l'entrata in scena di Joaquin Phoenix, ha comunque espresso la sua volontà di interpretare nuovamente il villain se gli proponessero una sceneggiatura convincente e fosse disponibile, tuttavia Warner sembra aver ormai chiuso la collaborazione e il personaggio non apparirà in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) e in The Suicide Squad, il sequel diretto da James Gunn.