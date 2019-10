Joker divide i votanti dell'Academy e molti scelgono di non vederlo

Joker ha diviso in due i membri dell'Academy nei giudizi e molti di loro avrebbero scelto di non vedere il film sulla scia delle polemiche sollevate dall'eccesso di violenza in esso contenuto.

Joker: un'immagine del film

Mentre macina record al botteghino, Joker continua a dividere l'opinione pubblica. Dopo la critica, anche i membri dell'Academy si sarebbero spaccati in due, tra chi definisce il film "imperdibile" e chi lo bolla come "irresponsabile". Nel weekend Joker è stato proiettato per i votanti agli Oscar 2020 a New York e Los Angeles, con reazioni del tutto opposte. Tra chi lo considera un capolavoro e chi ne sottolinea la pericolosità, uno dei votanti lo ha addirittura definito "stupefacente sotto ogni livello, eppure l'ho disprezzato profondamente".

Joker: l'urlo di Joaquin Phoenix

Molti membri dell'Academy hanno espresso i loro giudizi anonimi all'Hollywood Reporter, mostrando una netta divisione che rispecchia i giudizi del pubblico, il tutto nonostante il Leone d'oro conquistato alla Mostra di Venezia. "Ho trovato la confezione stupefacente sotto ogni aspetto, fotografia, design, costumi" ha dichiarato un votante maschio. "Tutti i film di Todd Phillips sono impeccabili. Ma disprezzo profondamente il film, mi ha fatto sentire davvero a disagio."

Joker allo specchio: Joaquin Phoenix e Heath Ledger, due sfumature di follia

Un altro votante ha paragonato negativamente Joker al dramma del 2014 Lo Sciacallo - Nightcrawler, mentre un terzo lo ha definito "vagamente ipnotico... ma a che scopo??" Sono in molti ad aver saltato la visione perché non sono interessati. "Ho avuto due opportunità di vederlo e le ho saltate entrambe" ha confessato una votante della categoria attori, aggiungendo però che alla fine lo vedrà "per vedere la performance di Joaquin Phoenix."

Proprio Joaquin Phoenix sembra mettere d'accordo un po' tutti, una sua candidatura a miglior attore protagonista sembra più che probabile. Tra i giudizi positivi sul film, un votante ha affermato di averlo "amato e vincerà l'Oscar come miglior film." Sia Chris Rock che Michael Moore, entrambi membri dell'Academy, hanno postato i loro giudizi entusiastici sui loro social media.

Alla proiezione per l'Academy di joker a Los Angeles, secondo Deadline si sarebbero presentati 700 spettatori sugli oltre 1000 posti disponibili. Alla fine della proiezione, si è tenuto un Q&A con Todd Phillips, col direttore della fotografia Larry Sher e col montatore Jeff Goth. Secondo un testimone, molte persone sono uscite durante la proiezione, ma alla fine il film è stato accolto da un caloroso applauso. Cosa accadrà agli Oscar?

Joker: Batman "nascosto" in un easter egg del film

Joker è nei cinema italiani. Per approfondire, qui trovate la nostra recensione e videorecensione di Joker.