Joker: il regista pubblica una foto di Joaquin Phoenix in pausa sigaretta

Le riprese di Joker sono ancora in corso. Da quanto trapelato in queste settimane, il film è ricco di scene fisiche che vedono coinvolta la star Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck, comico la cui carriera è in declino. Sul set non mancano i momenti di pausa e il regista Todd Phillips ha diffuso su Instagram una foto che mostra Phoenix, sdraiato e con indosso il costume da clown, che fuma una sigaretta.

Joker, diretto da Todd Phillips, è ispirato a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese e Robert De Niro avrà il ruolo di uno showman importante per la creazione della personalità del villain. A interpretare il padre di Batman, Thomas Wayne, dipinto come un rampante squalo della finanza molto simile a Gordon Gekko e Donald Trump, sarà Brett Cullen.

L'uscita nelle sale di Joker è prevista per il 4 ottobre 2019.

