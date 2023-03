Joker: Folie à Deux, Arthur Fleck inseguito da altri due Joker nei video dal set, follia o Multiverso?

I video rubati dal set di Joker: Folie à Deux diffusi qualche giorno fa hanno mostrato il personaggio di Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) insieme ad altri Joker. Il che lascia intendere che il sequel di Joker conterrà versioni multiple del Clown Principe del Male. Un nuovo fa ulteriormente chiarezza, mostrando Joaquin Phoenix inseguito da altri due Joker. si tratta di un prodotto della mente malata di Arthur Fleck o si affaccia l'ipotesi di un legame col Multiverso DC?

Il nuovo video sul set mostra Joaquin Phoenix vestito con abiti normali inseguito da quelli che sembrano essere altri due Joker. Il filmato è girato da molto lontano quindi è un po' difficile capire cosa accade, ma il Joker che scappa dagli altri due è ovviamente Phoenix, con un'altra versione del personaggio che sembra essere una versione in borghese di lui dal primo film. L'altro Joker ricorda più da vicino il suo vestito rosso e il trucco riconoscibili, ma non è chiaro se gli altri due Joker siano imitatori o se si tratti di una sorta di allucinazione.

Joker: Folie à Deux, Lady Gaga apporterà un cambiamento importante alla sua Harley Quinn

Joker ha introdotto il concetto di Arthur Fleck come narratore inaffidabile, concetto che potrebbe tornare nel sequel, producendo immagini che sono frutto della sua mente, ma che non esistono nella realtà. Anche la Harley Quinn di Lady Gaga potrebbe essere un prodotto della sua follia.

O forse DC sta davvero abbracciando il Multiverso attraverso le sue diverse proprietà, compreso il sequel di Joker. The Flash si concentrerà sul Multiverso unendo diversi personaggi provenienti da tutto l'universo DC. Il film includerà le incarnazioni di Batman di Michael Keaton e Ben Affleck. Questa scelta potrebbe fungere da precedente per i molteplici Joker di Joaquin Phoenix? Sulla carta è improbabile, visto che Joker: Folie à Deux dovrebbe far parte di Altrimondi, i progetti extra DC Universe. Per conoscere la vera natura della scena anticipata nei video dovremo quindi attendere l'arrivo al cinema di Joker: Folie à Deux.