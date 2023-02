Joker: Folie à Deux, Lady Gaga apporterà un cambiamento importante alla sua Harley Quinn

Dopo aver visto la prima immagine della Harley Quinn di Lady Gaga in Joker: Folie à Deux, adesso scopriamo che il personaggio sarà oggetto di un importante cambiamento rispetto alla storia delle origini dei fumetti DC.

Come rivelato su Twitter dall'insider KC Walsh, nel sequel di Joker Harley Quinn sarà una paziente del Manicomio di Arkham e non una psichiatra che perde il senno dopo essersi innamorata del suo paziente, come nel canone.

@therealwolfgan2 ha risposto a Walsh osservando che "due pazzi che si innamorano" sembra una storia molto più probabile di un medico che si innamora del suo paziente. Ecco cosa scrive:

"Due pazzi che si innamorano è più realistico di un dottore, ma fa schifo se la scelta prevedibile è quella di far finire il film con loro che escono insieme da Arkham". Ipotesi smentita da Walsh che sembra sapere qualcosa anche sul finale del cinecomic.

Joker: Folie à Deux, le comparse non potrebbero fare pause bagno e nemmeno bere acqua sul set

Le riprese di Joker: Folie à Deux sono attualmente in corso a New York, ma la produzione dovrebbe trasferirsi presto a Los Angeles.

Il sequel di Joker non si svolgerà nello stesso mondo del DCU principale e sarà etichettato come un progetto Altrimondi insieme a The Batman e The Batman 2 di Matt Reeves, al film su Black Superman di J.J. Abrams e molto probabilmente a Constantine 2.

I dettagli della trama sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che la maggior parte del film si svolgerà nel Manicomio di Arkham, luogo iconico per eccellenza dei fumetti DC dove viene ricoverato Arthur FLeck/Joquin Phoenix.

L'uscita di Joker: Folie à Deux è prevista per l'ottobre 2024.