Joker: Folie à Deux, Todd Phillips spiega le sequenze musicali: 'È diverso'

Joker di Joaquin Phoenix e Harley Quinn di Lady Gaga danzano dolcemente sulle note di una cover di What the World Needs Now Is Love nel primo trailer di Joker: Folie à Deux, che conterrà un'abbondante quantità di sequenze musicali. A spiegarne il senso è stato lo stesso regista Todd Phillips, ospite del CinemaCon di Las Vegas.

Il trailer di Joker: Folie à Deux stravolge l'origine di Harley Quinn rispetto ai fumetti mostrando la genesi dell'amore tra Harley e Arthur Fleck, entrambi pazienti psichiatrici del Manicomio di Arkham. A quanto anticipato, la coppia rimane così invischiata nel sentimento tanto da liberarsi dalla prigionia e devastare Gotham City attraverso scene allucinatorie di canti e balli.

"Mi piace affermare che questo è un film in cui la musica è un elemento essenziale. Per me, questo non si discosta troppo dal primo film", ha chiarito Todd Phillips. "Arthur Fleck è strano e distaccato, ma dentro di lui ha la musica. Questo ha influenzato molto la danza nel primo film... quindi non lo percepisco come un grande cambiamento. È diverso, ma penso che avrà senso quando lo vedrete."

La scelta di Lady Gaga

Parlando della scelta di Lady Gaga per il ruolo di Harley Quinn, Todd Phillips ha detto: "Abbiamo scelto Lady Gaga perché è magica. Ero un produttore di A Star Is Born... Quella è stata la prima volta che l'ho incontrata e ho potuto vederla lavorare. Mentre eravamo scrivendo questa sceneggiatura, Scott Silver continuava a propormela."

Joker: Folie à Deux vede nel cast anche Zazie Beetz, Brendan Gleeson e Catherine Keener, ed è prodotto da Bradley Cooper. L'uscita nei cinema è prevista per ottobre.