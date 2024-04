Joker: Folie à Deux, la storia delle origini di Harley Quinn completamente stravolta nel trailer

Chiaramente non si tratta della versione a cui eravamo abituati, così come non lo era il Joker di Phoenix nel primo film

Il primo trailer di Joker: Folie à Deux diffuso stanotte ha presentato finalmente la Harley Quinn di Lady Gaga, che affiancherà il Joker di Joaquin Phoenix in questo sequel/musical del primo film campione di incassi del 2019. Come avrete visto, le origini del personaggio sono state ampiamente stravolte.

Già in Joker Todd Phillips aveva apportato enormi modifiche al personaggio principale, tra cui la sua simpatica backstory e l'assenza di Batman nelle origini criminali del cattivo. Nell'universo ultra-realistico di Joker, vigilanti e supercattivi erano inesistenti e solo alcune figure note della DC erano facilmente individuabili, anche se con diverse modifiche per adattarle a questa continuità - come ad esempio Thomas e Bruce Wayne, che servivano come rappresentazione dell'élite di Gotham.

Allo stesso modo, la Harley Quinn di Lady Gaga viene introdotta con diversi cambiamenti importanti, soprattutto per quanto riguarda la sua origin story

Joker: Folie à Deux, Lady Gaga è Harley Quinn in una scena

Chi è la Harley Quinn di Lady Gaga?

Dopo una lunga attesa, Joker: Folie à Deux ha svelato come Joker incontra Harley Quinn nell'universo DC Elseworlds di Todd Phillips. Contrariamente a tutte le precedenti iterazioni del personaggio, la Harley Quinn di Lady Gaga viene introdotta come paziente dell'Arkham State Hospital. Nelle prime immagini del trailer, Arthur Fleck e Harley Quinn si scambiano un rapido sguardo mentre Fleck viene accompagnato fuori dalla sua cella e Harley partecipa a una lezione di canto di gruppo. Seguendo la sequenza di eventi suggerita dal filmato, Harley fa capire a Joker quanto lo ammiri, infatuandolo.

Il trailer suggerisce che Joker viene processato per l'omicidio di Murray Franklin e per l'insurrezione che ha scatenato a Gotham City. Tuttavia, la relazione sentimentale di Joker con il suo compagno di cella migliora il suo comportamento all'interno dell'Arkham State Hospital, il che potrebbe permettergli di essere riconsiderato per il rilascio e forse di far cadere le accuse legali in tribunale. Questo processo sembra simile a un evento televisivo in tutta Gotham, dato che una folla si raduna per sostenere Joker e Harley Quinn sembra arrivare come testimone. Sempre secondo la narrazione del trailer, Harley potrebbe avere un ruolo chiave nella ritrovata libertà di Joker.

Una versione comunque "fedele"

Al di là del ruolo di Harley Quinn nella redenzione di Joker, è chiaro che la donna aggrava anche la sua percezione alterata della realtà. Dopo tutto, il significato letterale del titolo di Joker: Folie à Deux è "follia a due" e il trailer conferma che Harley ammira le azioni discutibili di Joker. Sembra che Harley contagerà Joker con la sua passione per la musica e che Joker motivi Harley a dare sfogo ai suoi desideri più oscuri.

Insieme, Joker e Harley sembrano amplificare l'uno l'instabilità dell'altro, che non può che sfociare nel caos per loro stessi e nella tragedia per tutti gli altri. In questo senso, l'influenza negativa di Joker su Harley è fedele alla tradizionale storia delle origini di Harley.