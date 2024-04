Joker: Folie à Deux, i fan si dividono sul mancato accento di New York della Harley Quinn di Lady Gaga

Aspettando il trailer, un estratto audio di Joker: Folie à Deux ha svelato per la prima volta la Harley Quinn di Lady Gaga che condividerà la scena con il protagonista di Joaquin Phoenix. Con grande delusione dei fan, questa nuova iterazione sembra aver perso il suo tipico accento di New York.

Nel frammento audio, sembra che l'interpretazione di Lady Gaga del personaggio eviti del tutto l'accento, in quanto la si può sentire dire: "Puoi fare tutto quello che vuoi. Tu sei Joker", con il suono melodico di un'arpa in sottofondo. Questo ha portato i fan del personaggio a riversarsi sul web sostenendo che Gaga stia usando semplicemente la propria voce, senza alcun tipo di accento caratteristico.

Le divisioni sulla mancanza di accento di Gaga ha spinto altri a far notare che anche Joaquin Phoenix usa la sua "voce normale" per Joker, evidenziando come il giudizio su Gaga non sia giusto nei suoi confronti.

Harley Quinn, la versione di Todd Phillips

Poiché ha debuttato solo in Batman: The Animated Series nel 1992, Harley Quinn è un'aggiunta relativamente recente al roster della DC Comics. In tutto questo tempo, tuttavia, ha subito molteplici metamorfosi, con "Harleys All the Way Down" della DC Comics che le ha fatto rompere la quarta parete per sottolineare quanto sia mutevole rispetto ad altri personaggi DC a seconda dei capricci del creatore del fumetto. Tenendo presente questo, il fatto che Harley Quinn assuma una nuova veste in Joker: Folie à Deux è semplicemente una cosa normale per il personaggio.

È anche uno standard che il Joker di Todd Phillips ha già stabilito, con una rivisitazione unica del personaggio eponimo che è in parte responsabile del suo straordinario successo. Joker: Folie à Deux completerà questo aspetto adattando la storia di Joker in un musical, rendendolo una delle iterazioni più uniche mai viste dell'iconico personaggio. Questo giustifica la nuova Harley Quinn di Lady Gaga, che si discosterà come Joker in modo significativo dalle sue origini, invece di una rappresentazione "fedele ai fumetti".