Joker: Folie à Deux, svelato l'attore che interpreta Harvey Dent nel sequel

Grazie a una nuova anteprima di Joker: Folie à Deux diffusa da Warner Bros. è stato svelato l'interprete del personaggio di Harvey Dent, che nei fumetti della DC si trasforma in seguito nel villain Due Facce.

Il filmato ci offre un primo sguardo a Harry Lawtey, noto per il ruolo di Robert Spearing nell'acclamata serie di HBO e BBC Two Industry, che interpreta il ruolo di Harvey Dent, alias Due Facce, uno dei principali avversari di Batman.

Harvey Dent è stato introdotto per la prima volta nei fumetti della DC Comics come procuratore distrettuale di Gotham City, ma quando viene sfregiato in faccia con l'acido dalla mafia, la scissione della sua personalità emerge prepotentemente e si dedica a una vita di crimini.

In "Folie à Deux", il ventisettenne Lawtey sembra interpretare una versione preliminare del personaggio, in quanto appare in un'intervista al telegiornale con un biglietto che lo titola come assistente del procuratore distrettuale.

"Arthur Fleck è un mostro. Sapeva esattamente cosa stava facendo", afferma Dent nel breve filmato promozionale. "I suoi depravati atti di violenza hanno portato a rivolte da parte dei suoi seguaci, che sono ancora disposti a commettere atti di violenza in suo nome".

Il personaggio di Harvey Dent è stato interpretato per la prima volta da Billy Dee Williams in Batman di Tim Burton. Tommy Lee Jones ha ripreso il ruolo in Batman Forever del 1995, che ha visto Dent trasformarsi in Due Facce ed entrare in combutta con Jim Carrey nei panni dell'Enigmista. Aaron Eckhart ha poi ripreso il ruolo di Dent ne Il cavaliere oscuro, che seguiva la caduta del procuratore distrettuale da idolo pubblico a criminale dopo essere stato sfigurato dal Joker. Resta da vedere se la versione di Lawtey di Dent si trasformerà in Due Facce in "Folie à Deux".