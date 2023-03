Joker: Folie à Deux, Lady Gaga canta nel nuovo video dal set

Come preannunciato, Joker: Folie à Deux è un musical, e il primo frammento del film di Lady Gaga che canta nei panni di Harley Quinn può essere ascoltato in un nuovo video sul set.

Finalmente sentiamo Lady Gaga cantare, anche se per poco, sul set di Joker: Folie à Deux, Le riprese del sequel sono in corso a New York e in un nuovo video rubato dal set non vediamo, ma sentiamo Harley Quinn cantare.

A quanto preannunciato finora, il nuovo capitolo nella discesa verso la follia di Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) avrà una svolta musicale. Svolta scioccante voluta dal regista Todd Phillips, ma che trova compiutezza con l'arrivo di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn.

Perché trasformare Joker: Folie à Deux in un musical?

Uno dei momenti più memorabili del primo Joker del 2019 è la scena in cui Arthur Fleck sembra finalmente trasformarsi nel Clown Prince of Crime. Joker che balla da solo in bagno al ritmo dell'inquietante colonna sonora di Hildur Guðnadóttir una scena profondamente efficace. Quel momento ha mostrato quanto fosse importante il legame con la musica per il franchise.

Hildur Guðnadóttir è stata confermata per comporre la colonna sonora di Joker: Folie à Deux. Questa volta, però, la musica avrà un ruolo di primo piano. Joker: Folie à Deux è stato confermato come un musical, e il casting di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn anticipa uno spettacolo impressionante da vedere quando il film sarà presentato in anteprima il prossimo anno. L'espediente del musical permette un'immersione profonda nelle menti del Joker e Harley Quinn, mentre il duo si innamora all'Arkham Asylum e tenta di scappare, come suggeriscono gli spoiler sull'arco narrativo di Harley Quinn contenuti nelle foto dal set.

Joker: Folie à Deux, diretto da Todd Phillips, è atteso nei cinema a ottobre 2024.