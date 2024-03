Joker: Folie à Deux, per gli insider debutterà alla Mostra di Venezia 2024

Secondo Deadline, Joker: Folie à Deux di Todd Phillips debutterà in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, per poi uscire nelle sale solo un mese dopo, il 4 ottobre.

Il sequel dovrebbe, dunque, seguire le orme del primo Joker che, dopo aver conquistato il Leone d'Oro a Venezia nel 2019, ha incassato 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Il fatto che il sequel sia un musical con protagonista femminile la popstar Lady Gaga, rende il progetto ancor più rischioso del precedente. Todd Phillips punta a superarsi tanto da citare come influenze per Joker: Folie à Deux opere come Un sogno lungo un giorno di Coppola e New York, New York di Scorsese.

Resta da vedere se, come il suo predecessore, Joker: Folie à Deux sarà in concorso a Venezia o se opterò per un molto meno coraggioso Fuori Concorso.

Quando il primo Joker ha ottenuto il principale riconoscimento alla Mostra, la Presidente di giuria era la regista Lucrecia Martel, che ha assegnato il Gran Premio della Giuria a L'ufficiale e la spia di Roman Polanski, altro film spinoso. Martel ha difeso con energia la vittoria di Joker definendolo "incredibile". Chissà se anche il srequel musicale riscuoiterà lo stesso successo di critica.