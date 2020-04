Da Joker a Doctor Sleep e Veronica Mars: ecco l'aprile 2020 di Infinity

Un aprile di grandi titoli è in arrivo su Infinity: da Joker a Doctor Sleep, passando per Matrix e per serie tv di culto come Veronica Mars!

Infinity ha presentato la sua programmazione speciale per aprile 2020, da Joker a Doctor Sleep, passando per Matrix e serie tv cult come Veronica Mars! Il servizio propone una selezione dei migliori film da guardare insieme a tutta la famiglia, o da soli in cerca di emozioni. Scopriamo insieme il nuovo catalogo!

Cinema

Dal 3 al 9 aprile arriverà su Infinity Premiere Scooby-Doo! E il Ritorno sull'Isola degli Zombie, che racconta le avventure degli inseparabili amici Shaggy, Velma, Daphne, Fred e naturalmente Scooby-Doo, per risolvere un nuovo mistero. Dopo aver vinto una vacanza da sogno, i cinque amici decidono di partire per prendersi una pausa dai misteri. Ma appena arrivati non possono fare a meno di notare quanto l'isola tropicale in cui sono finiti ricordi un terrificante viaggio fatto decenni prima... Scopriranno di non essersi sbagliati quando si ritroveranno davanti a un esercito di zombie!

Joker: Joaquin Phoenix in una nuova foto del film

Interpretato da Joaquin Phoenix che ha ottenuto il Premio Oscar come Miglior attore protagonista, Joker sarà disponibile su Infinity Premiere dal 10 al 16 aprile. Già vincitore del Leone d'Oro alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il film diretto da Todd Phillips è incentrato sulla figura dell'iconico villain: l'esplorazione di Phillips su Arthur Fleck è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret... ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui.

Joker allo specchio: Joaquin Phoenix e Heath Ledger, due sfumature di follia

Dal 17 al 23 aprile tornerà su Infinity Premiere It: Capitolo 2, sequel del grande successo di critica e box office del 2017 IT che ha ridefinito il genere horror, diventando parte del nostro immaginario collettivo, nonché il film horror dai più alti incassi di tutti i tempi. Poiché ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry, nel Maine, IT - Capitolo Due riunisce i personaggi diventati adulti e che da tempo hanno intrapreso strade diverse, a distanza di trent'anni dagli eventi del primo film. Se i brividi non ti bastano mai, su Infinity è disponibile anche il primo capitolo IT.

Doctor Sleep: Ewan McGregor in una scena del film

Sequel del film cult diretto da Stanley Kubrick Shining (disponibile su Infinity anche in 4k), Doctor Sleep arriverà su Infinity Premiere dal 24 al 30 aprile. Con protagonisti Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran, il film racconta la storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all'Overlook Hotel in Shining. Ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all'Overlook, Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un'adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la "luccicanza".

Dal 3 aprile sarà disponibile su Infinity Point break, Punto di rottura, con protagonisti Patrick Swayze e Keanu Reeves. Il film racconta le vicende dell'investigatore Johnny Utah, infiltrato all'interno di un gruppo di surfisti per smascherare una singolare banda di rapinatori di banche, che rimane però affascinato dal loro stile di vita.

Il testimone invisibile: Riccardo Scamarcio e Miriam Leone in una scena

Con Miriam Leone e Riccardo Scamarcio, Il testimone invisibile sarà disponibile su Infinity dal 4 aprile, anche in 4K. Un giovane imprenditore di successo viene accusato dell'omicidio della sua amante. Per difendersi dalle accuse si avvale dell'aiuto di una famosa penalista che dovrà raccogliere più informazioni possibili nell'arco di poco tempo per scagionare il suo cliente. Remake del film spagnolo Contratiempo del 2016, il film è perfetto per gli amanti del crime e dei thriller.

Dal 4 aprile arriverà su Infinity anche In Darkness. Il film è ambientato a Londra, dove Sofia, una pianista non vedente, conduce una vita apparentemente tranquilla. Ogni notte viene svegliata dai litigi tra la bella e travagliata Veronique e suo padre, residenti nello stesso palazzo. Ma la morte improvvisa della vicina di casa, all'apparenza per suicidio, la costringerà a uscire dal suo guscio e la coinvolgerà in una serie di intrighi e delitti che hanno a che fare con il suo passato, connessi a delle perdite terribili subite durante la sua infanzia.

The Lego Movie 2: Una nuova avventura arriverà su Infinity dall'11 aprile. Il film, disponibile anche in 4K, riunisce gli eroi di Bricksburg in una nuova avventura per salvare la loro amata città. Per tutti gli amanti dei famosi mattoncini, non solo i più piccoli!

Dal 17 aprile sarà disponibile su Infinity Madre!, con protagonisti Jennifer Lawrence e Javier Bardem e con la partecipazione di Michelle Pfeiffer. In questo avvincente thriller psicologico sull'amore, la devozione e il sacrificio, una coppia di sposi vive apparentemente tranquilla in una casa in mezzo al bosco, ma la loro relazione verrà messa alla prova dall'arrivo di un inatteso ospite sconosciuto.

In arrivo rispettivamente il 18 e il 19 aprile anche due intramontabili trilogie: Il padrino (Il Padrino; Il Padrino - Parte II; Il Padrino - Parte III), diretto da Francis Ford Coppola, e Matrix (Matrix; Matrix Reloaded; Matrix Revolutions) con protagonista Keanu Reeves nei panni di Neo.

Lion: Dev Patel e Rooney Mara in una scena del film

Lion - La strada verso casa arriverà su Infinity dal 22 aprile. Il film racconta l'incredibile storia vera di Saroo, un bambino di Madras che a 5 anni finisce sul treno sbagliato e si perde a Calcutta. Ritrovato dalle autorità, non riesce però a spiegare il suo luogo di provenienza, ha soltanto in mente l'immagine della stazione da cui era partito. Così, viene adottato da una coppia australiana e molti anni dopo, ormai adolescente, decide di utilizzare Google Earth per analizzare tutte le stazioni ferroviarie dell'India, finché non riesce a trovare quella giusta e a ricongiungersi con la famiglia di origine.

Con Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca e Fabrizio Bentivoglio, Croce e Delizia sarà disponibile su Infinity dal 25 aprile. Il film racconta di due famiglie, totalmente diverse tra loro, che si ritrovano a trascorrere le vacanze estive insieme. Il motivo è un inaspettato annuncio dei capifamiglia che scardinerà gli equilibri delle due famiglie ma soprattutto quelli dei loro rispettivi primogeniti.

Serie TV

Dal primo aprile sarà disponibile su Infinity il cofanetto completo di 22.11.63, la miniserie televisiva basata sul romanzo best-seller di Stephen King "22/11/63". James Franco interpreta Jake Epping, un insegnante di liceo in crisi con la moglie, che vuole fare la differenza. Jake inizia così a viaggiare indietro nel tempo per cercare di impedire l'assassinio del Presidente John F. Kennedy. Sarà poi la volta del grande ritorno di Veronica Mars: dal primo aprile sarà disponibile su Infinity la quarta stagione con un episodio a settimana. A distanza di 13 anni dalla terza stagione, Kristen Bell torna a vestire i panni dell'investigatrice privata Veronica Mars intenta a risolvere nuovi casi.

Kristen Bell (Veronica Mars) e Chris Lowell (Stosh 'Piz' Piznarski) in una scena dell'episodio 'Graffiti anti-americani' di Veronica Mars

Arriverà su Infinity dal 4 aprile, con un episodio a settimana, anche l'ottava e ultima stagione di Arrow, in cui Oliver Queen sarà costretto a ripercorrere gli anni trascorsi nei panni di Green Arrow e ad affrontare quale sia il vero significato di essere un eroe. Inoltre, saranno disponibili su Infinity anche la tredicesima stagione di Supernatural, dal 6 aprile con un episodio a settimana, e la settima stagione di The Goldbergs, dal 13 aprile con un episodio a settimana, andandosi ad aggiungere ai cofanetti completi della quinta e della sesta stagione già disponibili sulla piattaforma.