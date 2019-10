Joker, una catena di cinema USA invita a non portare i bambini a vedere il film

Joker non è un film per bambini: lo ribadisce una catena di cinema USA che invita i genitori a non portare i figli in sala.

Joker non è un film per bambini: lo ha ribadito la catena di cinema USA Alamo Drafthouse che ha invitato genitori a non portare i bambini in sala per vedere l'atteso film con Joaquin Phoenix diretto da Todd Phillips. Il comunicato sottolinea caldamente i contenuti non adatti ai minori del film.

L'avviso pubblicato dai cinema in questione ha messo in guardia il pubblico sul fatto che il film sia Rated R, ovvero vietato ai minori, per via di rappresentazioni grafiche di violenza e atmosfere negative in genere: "Joker è classificato R e per una buona ragione. C'è molto linguaggio volgare, violenza brutale e atmosfere negative. È una rappresentazione grintosa, oscura e realistica, simile a Taxi Driver, della discesa di un uomo verso follia. Non è per i bambini e comunque non piacerebbe loro. (Non c'è Batman)"

Da Joker a Arancia Meccanica: i film tra psicosi e atti di violenza

La storia di Arthur Fleck portata sul grande schermo da Todd Phillips - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Joker - ha creato non poco scompiglio nelle ultime settimane negli USA, per via dei presunti atti violenti che potrebbe causare, simili alla sparatoria accaduta ad Aurora nel 2012. Ovviamente, sono tutte supposizioni che però hanno creato un allarmismo tale da coinvolgere le forze dell'ordine, l'FBI e addirittura l'esercito per tenere la situazione nei cinema sotto controllo.

Joker: Joaquin Phoenix nel ruolo del protagonista

È indubbio che Joker - qui potete vedere la videorecensione del film - non sia un film per bambini come una semplice pellicola di supereroi e, come dice il recente avviso, non è presente Batman, ma il film è stato costantemente difeso dal suo regista. Todd Phillips ha difatti affermato che Joker non è un film creato per istigare violenza, ma semplicemente per raccontare la storia dietro la nascita della nemesi più famosa dei fumetti.

Joker con Joaquin Phoenix è nei cinema italiani da oggi.