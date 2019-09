Joker: la prima versione del film durava 30 minuti in più!

Joker. il film con protagonista Joaquin Phoenix, avrebbe potuto avere una durata intorno alle 2 ore e 35, come ha rivelato il regista Todd Phillips al termine di un'anteprima in cui ha parlato dei 30 minuti eliminati.

Il filmmaker ha infatti rivelato ai presenti che è stato necessario tagliare alcune scene per arrivare al montaggio finale presentato ai festival di Venezia e Toronto.

Dopo una proiezione di Joker, Todd Phillips è intervenuto per rispondere a qualche domanda degli spettatori dichiarando: "La prima versione del film durava 2 ore e 35 minuti, e attualmente è intorno alle 2 ore e 2 minuti, compresi i titoli di coda".

Per ora, tuttavia, non è stata ancora presa una decisione riguardante l'eventuale materiale rimasto escluso dal montaggio finale tra i contenuti extra del lungometraggio in formato Dvd o Blu-Ray.

Phillips, parlando dell'impatto della visione del film con protagonista Joaquin Phoenix, ha sottolineato: "Per me è difficile parlare immediatamente dopo aver visto molti film, in particolare questo. L'ho scoperto dopo averlo mostrato alle persone, anche quando ho portato qualcuno in sala montaggio e l'ho mostrato a un amico, un collega, a chiunque. E poi ecco, è finito e hanno bisogno di tempo, un po', per un certo senso elaborarlo onestamente".

Joker: un primo piano di Joaquin Phoenix nel ruolo di Joker

Joaquin ha però spiegato che l'atmosfera sul set era molto diversa dall'intensità trasmessa sul grande schermo: "Incontravo qualcuno in ascensore e mi diceva: 'Wow, era davvero fottutamente intenso'. Io rispondevo 'Oh, abbiamo riso ogni giorno'. Non c'era nulla da ridere, era più una situazione in stile 'Oh siamo in un certo senso fottuti'. Ridevamo letteralmente, Ogni giorno pensavamo 'Questo è ridicolo! Questo tizio è totalmente folle'".

L'atteso film diretto da Todd Phillips - di cui potete leggere la nostra recensione di Joker - viene descritto come "un racconto originale e autonomo, mai visto sul grande schermo". La sinossi ufficiale dichiara: "L'analisi sviluppata da Phillips del personaggio di Arthur Fleck, interpretato in maniera indimenticabile da Joaquin Phoenix, ci restituisce un uomo che cerca di trovare il suo posto nella società in frantumi di Gotham City. Clown di giorno, la notte aspira a essere comico di cabaret, ma si accorge di essere uno zimbello. Prigioniero di un'esistenza ciclica, tra apatia e crudeltà, Arthur prende una decisione sbagliata che innesca una reazione a catena di eventi, in questo crudo studio di personalità".

La sceneggiatura di Joker è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese.

L'uscita di Joker nei cinema italiani è fissata per il 3 ottobre.