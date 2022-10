Joker 2: Folie à Deux, resi ufficiali la prima trama, il genere e l'inizio delle riprese

Trapelano nuove informazioni ufficiali sul sequel di Todd Phillips con protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Già a metà settembre il Weekly Planet Podcast aveva anticipato che non sarebbe stato esattamente un Joker Movie, ma un film più incentrato su Harley Quinn e che, invece di essere un crime movie alla Scorsese come il primo, avrebbe esplorato il genere musical.

A darne conferma è una scheda di produzione della FTIA (Film & Television Industry Alliance), che nella sinossi svela il genere e offre una prima trama ufficiale:

"Il sequel musical segue la strizzacervelli dell'Arkham Asylum Harley Quinn, che si innamora del suo paziente Arthur Fleck, alias Joker".

Queste poche righe non solo rassicurano definitivamente sulla scelta del genere, giustificando ancor di più la scelta di Gaga, ma in più sembrano suggerire che la vera protagonista sarà Harley e non Joker, avvalorando i rumor del sopra citato Weekly Planet Podcast, secondo cui la storia si dovrebbe svolgere interamente dal punto di vista del personaggio femminile.

E, quindi, canzoni e numeri di ballo dovrebbero raccontare soprattutto le delusioni d'amore di Harley, che - però -, come suggerisce il titolo di "Follia a due", dovrebbero essere condivise anche da Fleck.

Phillips si è guadagnato sufficiente credibilità con il primo film, da essersi meritato la nostra attenzione. E anche il genere musical negli ultimi anni ha dimostrato di poter essere declinato in modi originali. L'hype è tanto ed è ragionevole aspettarsi un'opera spiazzante e imprevedibile.

Le riprese, sempre secondo la scheda della FTIA inizieranno il 5 novembre e si svolgeranno tra New York e Los Angeles.

Riuscirà Lady Gaga nell'impresa di proporre un'Harley Quinn che regga il paragone col Joker di Phoenix e con la Harley di Margot Robbie?

Non ci resta che scoprirlo al cinema il 4 ottobre del 2024.

Guarda qui sotto il teaser trailer: