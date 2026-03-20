JoJo Steel Ball Run debutta su Netflix tra entusiasmo e polemica: quando esce il secondo episodio?

Steel Ball Run arriva su Netflix con un primo episodio molto atteso, ma senza una data per il seguito: l'assenza di informazioni sulla programmazione crea incertezza e una polemica accesa tra i fan.

Dopo anni di attesa, la corsa più famosa di Le bizzarre avventure di Jojo dà ufficialmente il via a Steel Ball Run. Ma insieme all'entusiasmo per il debutto arriva anche una domanda che inquieta i fan: quando proseguirà davvero la corsa?

Un debutto atteso... ma con un'incognita

Per gli appassionati di Le bizzarre avventure di JoJo, l'arrivo di Steel Ball Run segna un momento quasi storico. Dopo la conclusione di Stone Ocean, l'introduzione di Johnny Joestar rappresenta un nuovo punto di partenza per la saga, ambientato in una realtà alternativa e costruito su coordinate narrative completamente diverse. Il primo episodio, disponibile su Netflix, è un debutto corposo - circa 45 minuti - che funziona quasi come un racconto autonomo, capace di presentare il mondo, i protagonisti e il tono della nuova avventura.

Eppure, accanto all'entusiasmo, emerge una crepa evidente: manca una comunicazione chiara sul futuro immediato della serie. Né Netflix né lo studio David Production hanno confermato quando arriverà il secondo episodio. Una situazione che ha colto di sorpresa molti fan, soprattutto perché il formato del primo episodio lasciava intuire un possibile ritorno alla distribuzione settimanale, molto apprezzata dalle community più affezionate.

L'ipotesi di una seconda puntata il 26 marzo resta al momento incerta, e questa ambiguità alimenta la frustrazione di chi si aspettava un calendario definito. In un'epoca in cui le strategie di distribuzione sono parte integrante dell'esperienza, l'assenza di informazioni diventa essa stessa una "notizia", trasformando il debutto in un evento a metà tra celebrazione e attesa sospesa.

Uno spiraglio potrebbe arrivare dall'evento Anime Japan, previsto per il 28 marzo, dove sarà dedicato un panel alla serie con la partecipazione di diversi doppiatori, tra cui Shogo Sakata (Johnny) e Yohei Azakami (Gyro Zeppeli). È plausibile che proprio in quella sede vengano rivelati dettagli più concreti sul calendario degli episodi.

Perché Steel Ball Run resta uno degli archi più attesi

Al di là della polemica sulla distribuzione, il contenuto del primo episodio conferma ciò che i lettori del manga sanno da tempo: Steel Ball Run è uno degli archi narrativi più apprezzati creati da Hirohiko Araki. Ambientata alla fine dell'Ottocento, la storia ruota attorno a una corsa attraverso gli Stati Uniti, trasformando il viaggio in una competizione carica di tensione e personalità contrastanti.

Il protagonista, Johnny Joestar, si presenta come una figura complessa, segnata da un passato che lo ha costretto a confrontarsi con i propri limiti dopo aver perso l'uso delle gambe. Il suo percorso non è solo fisico, ma anche interiore, rendendolo immediatamente diverso dai Joestar visti in precedenza. Accanto a lui, Gyro Zeppeli emerge come una presenza carismatica, capace di bilanciare il racconto con un'energia più dinamica, grazie anche all'uso delle sue "steel balls", che richiamano in parte i poteri degli Stand pur senza introdurli subito.

Uno degli aspetti più sorprendenti del debutto è proprio l'assenza iniziale degli Stand, elemento distintivo della saga. Eppure, la tensione narrativa non ne risente: la varietà dei concorrenti - tra chi corre a cavallo, chi a piedi come Sandman e chi addirittura su un cammello - costruisce un mosaico visivo e caratteriale capace di sostenere l'interesse senza bisogno di elementi soprannaturali immediati.

Ed è forse proprio questa scelta a rendere l'incertezza sulla distribuzione ancora più evidente: quando una storia riesce a catturarti fin dal primo episodio, l'attesa per il seguito diventa parte integrante dell'esperienza... ma solo fino a un certo punto.