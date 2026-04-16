Le bizzarre avventure di Jojo: Steel Ball Run prosegue... ma non con un altro episodio dell'anime

Dopo oltre vent'anni, Steel Ball Run torna protagonista con una nuova light novel che espande l'universo di Le bizzarre avventure di Jojo. Tra nuovi personaggi e Stand inediti, il franchise dimostra ancora una volta la sua inesauribile capacità di reinventarsi... mentre l'anime, però, resta fermo.

Steel Ball Run rinasce: una nuova storia oltre l'anime

A più di due decenni dal suo debutto originale, l'arco narrativo di Steel Ball Run torna a cavalcare l'immaginario collettivo con una nuova uscita che amplia il suo universo narrativo. Mentre i fan attendono i prossimi episodi dell'adattamento animato previsto per il 2026, è una light novel a riaccendere immediatamente i riflettori sulla corsa più iconica della saga.

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Il nuovo titolo, JoJo's Bizarre Adventure: Lonesome Tim - Lasso, Bullets, and Hexed Maiden, si inserisce parallelamente alla storia principale di Johnny Joestar e Gyro Zeppeli, ma sceglie una prospettiva laterale, quasi obliqua. Al centro della narrazione troviamo Mountain Tim, giovane corridore che abbandona prematuramente la gara, trasformando quella che era una competizione epica in un racconto più intimo, quasi da western crepuscolare.

A differenza delle opere supervisionate direttamente da Hirohiko Araki, questo spin-off porta la firma di Kira Tsukinami, aprendo a una rara espansione esterna del mondo di JoJo. Il risultato è una narrazione che conserva il DNA della serie, ma si concede una libertà creativa più ampia, introducendo nuovi personaggi e dinamiche.

Tra questi spicca Standing Little Bear, giovane sopravvissuta di una tribù distrutta, il cui viaggio da Monument Valley a New York si intreccia con temi di identità e sopravvivenza. Il suo Stand, capace di manipolare sabbia e ambiente desertico, trasforma il campo di battaglia in un organismo vivo e instabile, confermando quanto la saga continui a privilegiare l'ingegno rispetto alla pura forza.

Stand e creatività, JoJo continua a evolversi

Se Steel Ball Run è considerata una delle parti più riuscite della saga, è anche grazie alla sua capacità di reinventare continuamente le regole del gioco. La nuova light novel non fa eccezione, introducendo Stand che sembrano usciti da un laboratorio di idee senza limiti.

Le bizzarre avventure di Jojo: i protagonisti della serie

Tra i più intriganti c'è Sea of Heart Break, appartenente al fuorilegge Reed Whipman: un'entità dalle sembianze simiesche che altera la "priorità" delle azioni, garantendo al suo utilizzatore il primo colpo in ogni scontro. Un potere che non si misura in distruzione, ma in controllo assoluto del tempo e della dinamica del combattimento.

Non meno inquietante è Lazy Write-Down P, lo Stand di Branding I. Peterson, che marchia le vittime trasformandole in proprietà. Un'abilità tanto simbolica quanto strategica, dove ogni danno inflitto si ritorce automaticamente contro l'aggressore, creando un sistema di difesa che è anche una dichiarazione psicologica di dominio.

Queste nuove incarnazioni del potere dimostrano come JoJo continui a distinguersi nel panorama anime e manga: ogni scontro è un enigma, ogni abilità un gioco di regole da decifrare. È questa complessità, più che l'azione pura, a mantenere viva la tensione narrativa.

Nel frattempo, l'universo della saga continua a espandersi anche su altri fronti. Gli spin-off dedicati a personaggi come Rohan Kishibe hanno già dimostrato quanto il mondo di JoJo sia fertile anche al di fuori della trama principale, mentre l'anime di Steel Ball Run, atteso con nuovi episodi entro fine anno, promette un adattamento di lungo respiro.

Tra romanzi, animazione e nuove prospettive narrative, il ritorno di Steel Ball Run non è solo un'operazione nostalgica: è la prova che alcune storie non smettono mai di correre, ma trovano sempre nuovi percorsi da esplorare.