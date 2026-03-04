Le bizzarre avventure di Jojo: annunciato un nuovo live-action dedicato a una storia inedita di Izumi Kyoka

L'universo creativo di Hirohiko Araki non ha mai avuto paura di cambiare forma, ora Le bizzarre avventure di Jojo aggiunge un nuovo tassello: una produzione live-action che porterà sullo schermo una storia del tutto inedita.

Il mondo di Le bizzarre avventure di Jojo continua ad espandersi. Dopo l'annuncio dell'anime Steel Ball Run, arriva la notizia di una nuova produzione live-action completamente originale dedicata a Izumi Kyoka, l'editor di Kishibe Rohan, con una storia mai raccontata nel manga.

Una nuova storia live-action nell'universo di JoJo

Il mondo di Le bizzarre avventure di JoJo continua a reinventarsi, e lo fa ancora una volta con un annuncio che ha sorpreso molti fan della saga. Mentre cresce l'attesa per il debutto su Netflix dell'anime Steel Ball Run, previsto per il 19 marzo, la celebre serie creata da Hirohiko Araki prepara un'altra espansione del suo universo narrativo. Questa volta però non si tratta di un adattamento diretto del manga.

È stata infatti annunciata una nuova produzione live-action che racconterà una storia completamente originale, mai vista sulle pagine del fumetto. Il progetto si intitola "Kyōka Izumi Won't Stay Quiet" e sarà ambientato nello stesso mondo narrativo legato allo spin-off dedicato a Kishibe Rohan, il celebre mangaka apparso nella quarta parte della saga.

Negli anni, la figura di Rohan è diventata una sorta di laboratorio narrativo dentro l'universo di JoJo. La serie live-action Così parlò Kishibe Rohan ha infatti già generato diversi episodi televisivi e persino due film: Rohan au Louvre e Thus Spoke Kishibe Rohan: At a Confessional. In queste storie il personaggio, alla ricerca di nuove idee per i suoi manga, finisce spesso coinvolto in eventi soprannaturali e situazioni ai limiti dell'assurdo.

Il nuovo capitolo però sceglie una prospettiva diversa. Al centro della scena non ci sarà Rohan, ma la sua editor Izumi Kyoka, un personaggio secondario che ora ottiene il ruolo di protagonista. La novità più interessante riguarda proprio la natura del progetto: il racconto nasce da una sceneggiatura originale sviluppata con il coinvolgimento diretto di Araki. Questo significa che, pur non provenendo dal manga, la storia resta ufficialmente parte dell'universo creativo del suo autore.

Izumi Kyoka protagonista: una storia soprannaturale senza Stand

Se c'è una cosa che rende l'universo di Le bizzarre avventure di Jojo immediatamente riconoscibile sono gli Stand, le manifestazioni spirituali con poteri straordinari che accompagnano molti dei personaggi della saga. Tuttavia, la nuova produzione sembra voler giocare proprio con l'assenza di questo elemento.

A differenza di Kishibe Rohan, Izumi Kyoka non possiede uno Stand. Questo dettaglio potrebbe trasformare la storia in qualcosa di ancora più inquietante: un racconto soprannaturale vissuto da una persona apparentemente priva di qualsiasi difesa speciale. In passato gli spin-off legati a Rohan hanno spesso esplorato il lato più misterioso e paranormale del mondo creato da Araki, e tutto lascia pensare che anche questa nuova avventura seguirà quella direzione.

A interpretare Izumi Kyoka sarà l'attrice Marie Iitoyo, che ha parlato del progetto in un'intervista recente. L'attrice ha spiegato quanto sia speciale per lei tornare nel franchise: "Questo segna il mio settimo anno di lavoro nella serie dedicata a Kishibe Rohan, e sono probabilmente la persona più sorpresa di tutte nel vedere Izumi Kyoka diventare la protagonista."

Iitoyo ha inoltre sottolineato il carattere inedito della storia: "Anche se questa è la prima storia completamente originale, Hirohiko Araki ha collaborato alla sceneggiatura. È entusiasmante vedere un lato di Kyoka che non avevamo mai visto prima." L'attrice ha poi descritto il personaggio come una figura luminosa e determinata: "Kyoka è una persona positiva, una sorta di 'essere di luce' che affronta tutto con entusiasmo."

Proprio per questo nasce una domanda intrigante: come affronterà un fenomeno soprannaturale senza l'aiuto di Rohan? La stessa attrice scherza sulla situazione: "Aspettate... ma Kyoka non ha mai incontrato eventi soprannaturali prima d'ora, giusto? Avete ragione. Allora come risolverà questo problema senza Rohan al suo fianco?"

Una cosa sembra certa: nel mondo imprevedibile di JoJo, anche il personaggio più silenzioso può improvvisamente finire al centro di un'avventura decisamente bizzarra. E questa volta Izumi Kyoka sembra pronta a dimostrare che, quando la situazione lo richiede, non resterà affatto in silenzio.