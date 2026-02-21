Johnny Depp è venuto in soccorso di Eric Dane nei mesi prima della sua morte

Il divo ha dimostrato di avere un cuore d'oro soccorrendo il collega nei mesi di battaglia contro la SLA senza clamore e in punta di piedi.

La generosità di Johnny Depp è cosa nota. Adesso apprendiamo che divo sarebbe venuto in soccorso del collega Eric Dane, scomparso pochi giorni fa a causa della SLA, con un iuto fondamentale.

Depp avrebbe dato in uso una delle sue case di Los Angeles all'amico, interprete di Grey's Anatomy ed Euphoria, per permettergli di vivere serenamente il tempo che gli restava combattendo il male che lo ha colpito un anno fa.

"Eric ha avuto una cosa in meno di cui preoccuparsi", ha riferito una fonte a Page Six. "Viveva praticamente senza pagare l'affitto in una delle case di proprietà di Johnny sopra Sunset Strip. Johnny ha detto a Eric che poteva pagare ciò che voleva o anche non pagare l'affitto".

Eric Dane, primo piano dell'attore nel 2025

Il legame tra Johnny Depp e Eric Dane

Johnny Depp ed Eric Dane si erano conosciuti anni fa tramite amici comuni. Mentre Dane lottava contro la malattia debilitante, "Johnny ha fatto il possibile per alleviargli il peso finanziario".

Eric Dane è morto a 53 anni dopo una dolorosa battaglia contro la SLA. L'attore aveva ultimato le riprese della terza stagione della serie Euphoria, in uscita nei prossimi mesi, dove interpreta il ruolo di Cal Jacobs, padre di Nate segretamente omosessuale.

L'attore aveva annunciato la diagnosi nell'aprile 2025. A giugno, aveva perso l'uso del braccio destro.

"Il mio lato sinistro funziona, il destro ha completamente smesso di funzionare" aveva confessato in un'intervista con Diane Sawyer a Good Morning America. "Sento che forse tra un paio di mesi non avrò più nemmeno la mano sinistra. È un'esperienza che fa riflettere".

Mentre combatteva contro la sua malattia, Dane si è dedicato attivamente al sostegno dei diritti umani, entrando a far parte del consiglio di amministrazione di Target ALS, che finanzia la ricerca volta a trovare trattamenti e una cura per la SLA. A novembre, aveva interpretato un pompiere malato di SLA in un episodio di Brilliant Minds 2.

A gennaio, era stato costretto ad annullare la sua partecipazione al Gala Champions for Cures and Care dell'ALS Network, dove avrebbe dovuto ricevere un riconoscimento, "a causa delle condizioni fisiche in peggioramento".