Eric Dane morto a 53 anni: addio alla star di Grey's Anatomy ed Euphoria

Spezza il cuore la notizia della scomparsa di Eric Dane: l'interprete di Grey's Anatomy ed Euphoria è morto ieri, 19 febbraio 2026, all'età di 53 anni, come ha confermato la famiglia a PEOPLE. Solo un anno fa l'attore aveva reso nota la sua battaglia contro la SLA, sclerosi laterale amiotrofica.

Dane era diventato noto per il ruolo di Mark Sloan, alias 'Dottor Bollore', nella popolarissima serie medica Grey's Anatomy e di recente era approdato al ruolo di Cal Jacobs, il padre di Nate (Jacob Elordi), nella serie HBO Euphoria.

Eric Dane ospite del RomaFictionFest nel 2009

La dichiarazione della famiglia di Eric Dane

"Con il cuore pesante, annunciamo la scomparsa di Eric Dane avvenuta giovedì pomeriggio, dopo una coraggiosa battaglia contro la SLA", si legge in una dichiarazione della famiglia di Eric Dane. "Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua devota moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo. Durante il suo percorso con la SLA, Eric è diventato un appassionato sostenitore della ricerca, determinato a fare la differenza per chi affronta la stessa lotta. Ci mancherà profondamente e lo ricorderemo sempre con affetto. Eric adorava i suoi fan ed era grato per le dimostrazioni di amore e sostegno che ha ricevuto. La famiglia ha chiesto il rispetto della privacy mentre affronta questo momento difficile."

La carriera di Eric Dane sul piccolo (e grande) schermo

Nato a San Francisco nel 1972, Eric Dane è cresciuto nella Bay Area, frequentando la Sequoia High School di Redwood City e la San Mateo High School di San Mateo. Rimasto orfano di padre a 7 anni in seguito a un incidente con un'arma da fuoco, l'attore si è trasferito a Los Angeles dopo il diploma per dedicarsi alla recitazione. Negli anni '90, ha interpretato piccole parti nelle serie televisive Bayside School, The Wonder Years, Roseanne e Sposati... con figli, prima di ottenere il ruolo ricorrente del Dr. Wyatt Cooper in Gideon's Crossing nel 2000. Nello stesso anno, ha debuttato al cinema in The Basket di Rich Cowan.

Eric Dane e Patrick Dempsey in Grey's Anatomy

"Giocavo a pallanuoto al liceo e la mia stagione era breve, così sono finito per interpretare Joe Keller in All My Sons. Una cosa seria. E mi sono innamorato della recitazione. Ho pensato, 'È la sensazione più bella che abbia mai provato!'", ha raccontato al Gulf Times.

Nel 2005, fece la sua prima apparizione come guest star nel ruolo del Dr. Mark Sloan in un episodio della seconda stagione di Grey's Anatomy e il suo personaggio ebbe talmente successo da darlo diventare regular a partire dalla terza stagione. Dane e il suo dottor Bollore rimasero nello show fino all'ottava stagione, per poi ricomparire in due episodi della nona stagione. L'attore è tornato nei panni del popolare personaggio 19 anni dopo, nell'episodio della diciassettesima stagione intitolato Respira.

Nel 2019 è stato ingaggiato per il ruolo di Cal Jacobs, il padre segretamente bisessuale di Nate Jacobs (Jacob Elordi), nella serie HBO Euphoria, apparendo in 12 episodi nelle prime due stagioni della serie. Ha ripreso il ruolo nella terza stagione, che debutterà ad aprile.