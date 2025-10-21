Eric Dane, la star di Grey's Anatomy interpreterà un pompiere malato di SLA in Brilliant Minds 2

L'attore, che nell'aprile scorso ha scoperto di avere davvero la Sclerosi Laterale Amiotrofica, si è unito al cast della seconda stagione della serie dove potrà interpretare un personaggio affetto dalla stessa malattia

Eric Dane è entrato a far parte del cast della serie televisiva medica della NBC Brilliant Minds come guest star. L'attore, già volto noto di Euphoria e Grey's Anatomy, apparirà nel nono episodio della seconda stagione nei panni di Matthew, un eroico pompiere che fatica a condividere con la sua famiglia la diagnosi di SLA.

Il ruolo è particolarmente degno di nota considerando che Dane ha annunciato lo scorso aprile di aver ricevuto una diagnosi di SLA, una malattia neurodegenerativa che paralizza gradualmente il corpo distruggendo le cellule nervose che controllano il movimento muscolare.

Conosciuta anche come morbo di Lou Gehrig, la SLA causa ai pazienti la lenta perdita della capacità di parlare, camminare e respirare autonomamente. Dane ha recentemente iniziato a usare una sedia a rotelle e quest'anno è stato costretto a saltare la reunion di Grey's Anatomy agli Emmy a causa di una caduta che lo ha costretto al ricovero in ospedale.

Patrick Dempsey con Eric Dane nell'episodio 'Life During Wartime' della serie tv Grey's Anatomy

Brilliant Minds, di cosa parla la serie della NBC?

Lo show segue il neurologo Oliver Wolf (Zachary Quinto), che guida un team di medici al Bronx General impegnati a indagare sui misteri medici che nasconde la mente. La serie è stata trasmessa per la prima volta nel 2024 e la seconda stagione è iniziata il 22 settembre scorso.

Il cast include Tamberla Perry, Ashleigh LaThrop, Alex MacNicoll, Aury Krebs, Spence Moore II, Teddy Sears, Donna Murphy, John Clarence Stewart, Brian Altemus e Al Calderon. La serie è ispirata al lavoro dello scrittore e medico Oliver Sacks ed è scritta da Michael Grassi, che ne è anche produttore esecutivo insieme a Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman, Lee Toland Krieger, DeMane Davis, Jasmine Russ, Henrik Bastin, Jonathan Cavendish, Andy Serkis e Shefali Malhoutra.

Euphoria: Eric Dane in una scena della serie

Eric Dane tornerà anche nella terza stagione di Euphoria

L'attore si sta anche preparando per la serie della HBO, che tornerà per l'attesa terza stagione nella primavera 2026. Sebbene Dane abbia dichiarato di non aver ancora girato alcuna scena, ha affermato che la produzione è in corso: "Avrete sempre le stesse cose, e credo che per questa serie sia positivo", ha detto Dane a proposito dei prossimi episodi. "Stiamo andando avanti. Non so esattamente cosa sto facendo, di per sé, ma mi fido di Sam Levinson con ogni fibra del mio essere".

Dane è famoso soprattutto per aver interpretato il dottor Mark Sloan in 139 episodi di Grey's Anatomy e per il ruolo di Cal Jacobs nella sopracitata serie di Sam Levinson. Ha recitato anche al fianco di Jensen Ackles nel thriller Amazon Countdown e tra i suoi ruoli figurano anche quelli in Bad Boys: Ride or Die, Burlesque, Valentine's Day e Io & Marley.