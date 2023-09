Johnny Depp gira Modigliani a Budapest, le foto dal set

Johnny Depp si trova a Budapest, impegnato da qualche giorno nelle riprese del biopic su Amedeo Modigliani, Modi, che vede il divo impegnato in veste di regista, come riferisce Magyar Nemzet.

Depp è stato recentemente fotografato al Giardino Károlyi di Budapest, una delle location di Modi. A Budapest è stata infatti ricostruita la Parigi degli anni '10, visto che il film è incentrato sugli anni parigini del pittore livornese.

A interpretare Amedeo Modigliani è Riccardo Scamarcio, che torna a incarnare un altro celebre pittore dopo essersi calato nei panni furenti di Caravaggio nel biopic di Michele Placido L'ombra di Caravaggio. Nel cast del biopic troviamo, inoltre, Al Pacino nel ruolo del collezionista d'arte Maurice Gagnat e l'attore francese Pierre Niney.

Naturalmente il web si è subito riempito di foto scattate dai fan, ma l'attenzione dei passanti non sembra aver infastidito più di tanto Johnny Depp che ha dispensato sorrisi e saluti.

Di cosa parla Modi?

Il film, che prende il titolo dal soprannome di Modigliani, è ambientato nel 1916, nel bel mezzo della Prima Guerra Mondiale, come rivela IMDb. Modigliani, pittore livornese emigrato a Parigi, si considera un fallito e una notte, durante una crisi di nervi, distrugge un ristorante alla moda di Parigi. In fuga dalla polizia, decide di lasciare la capitale francese con l'aiuto dei suoi talentuosi, ma bohémien amici Maurice Utrillo e Chaim Soutine. Chiede soldi al suo mercante d'arte, Léopold Zborowski, ma gli viene detto che non può andarsene perché un influente collezionista d'arte sta venendo a Parigi per acquistare le sue opere. L'amante di Modigliani, Beatrice Hastings, che crede nel suo genio, lo convince a incontrare di persona il collezionista.